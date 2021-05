6-3. Ozuna y Albies joronean paras los Bravos en la victoria sobre los Cerveceros

En la imagen un registro de Marcell Ozuna, guardabosques dominicano de los Bravos de Atlanta, quien aportó un jonrón sencillo en la victoria de su equipo 6-3 sobre los Cerveceros de Milwaukee. EFE/Tannen Maury/Archivo

Milwaukee (EE.UU.), 14 may (EFE).- El guardabosques dominicano Marcell Ozuna y el segunda base Ozzie Albies conectaron sendos jonrones solitarios para los Bravos de Atlanta, que superaron 6-3 a los Cerveceros de Milwaukee.

Ozuna (6) pegó batazo de vuelta completa contra el relevo Eric Lauer, sin compañeros en los sederos, cuando no se registraba ni un out en la quita entrada.

Sobre la lomita la victoria se la apuntó el abridor Drew Smyly (2-2) en seis episodios.

Por los Cerveceros el receptor venezolano Manny Piña (3) se voló la barda en el noveno episodio, sin compañeros por delante.

En esa misma entrada el parador en corto mexicano Luis Urías (4) conectó de cuatro esquinas, también solitario.

La derrota la cargó el abridor Adrian Houser (3-4) en tres episodios.