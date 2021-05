118-109. Ante los Hornets, Randle decide el triunfo de los Knicks que igualan a los Hawks en el cuarto puesto

En la imagen un regsitro de Julius Randle (d), ala-pívot de los Knicks de Nueva York, quien aportó un triple-doble de 33 puntos, 13 asistencias y 10 rebotes en el triunfo de su equipo 118-109 sobre los Charlotte Hornets. EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 15 may (EFE).- El ala-pívot Julius Randle brilló con un triple-doble de 33 puntos, 13 asistencias y 10 rebotes, y destacó en el tiempo prórroga en la victoria de los New York Knicks por 118-109 sobre los Charlotte Hornets.

El alero Reggie Bullock agregó 17 puntos como segundo máximo encestador de los Knicks, quienes mejoraron su marca a 40-31 y empataron con los Atlanta Hawks, que tuvieron jornada de descanso, por el cuarto lugar en la carrera por los playoffs de la Conferencia Este.

El veterano base Derrick Rose anotó 15 puntos en 25 minutos luego de perderse el partido anterior por un dolor en el tobillo derecho y también fue factor ganador de los Knicks.

El alero Miles Bridges tuvo 30 puntos y el base Devonte Graham agregó 25 como líderes de los Hornets, que han perdido cuatro partidos consecutivos y ocupan el octavo puesto de la Conferencia Este y están clasificados para el torneo de entrada de playoffs, aunque todavía podrían bajar al 10 puesto, si Washington Wizards e Indiana Pacers ganan el último partido de liga y ellos lo pierden.

El pívot Cody Zeller tuvo un doble-doble con 10 puntos y 11 rebotes, que lo dejaron como el mejor de los Hornets en el juego interior, donde el ala-pívot Jalen McDaniel también acabó con otros doble-doble de 15 tantos y capturó 10 balones bajo los aros.

Nueva York lideraba por 17 puntos con 7:45 por jugar en el tercer cuarto antes de que los Hornets se lanzaran a una racha coronada por el mate de Bridges que dejó el marcador parcial en 89-86.

Charlotte abrió el último cuarto con una racha de 7-0, destacada por el triple de Graham para una ventaja de 89-93.

Ambos equipos no pudieron definir en el tiempo reglamentario con un marcador final empatado a 104 y en la prórroga, Randle, sería la figura que anotó y dio tres asistencias seguidas para colocar a los Knicks al frente del marcador (113-104) con racha de 9-0 y no ceder la ventaja el resto del camino.