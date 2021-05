103-140. Los Suns entrenan ante unos diezmados Spurs, en su lucha por la mejor marca de la liga

En la imagen un registro de Devin Booker (d), escolta hispano de los Suns de Phoenix, quien aportó 27 puntos para guiar la ofensiva de su equipo en el aplastante triunfo a domicilio 103-140 sobre los Spurs de San Antonio. EFE/Tannen Maury/Archivo

San Antonio (EE.UU.), 15 may (EFE).- El escolta hispano Devin Booker anotó este sábado 27 puntos y encabezó una lista de siete jugadores que tuvieron números de dos dígitos en la victoria a domicilio por 140-103 sobre los diezmados San Antonio Spurs, que tampoco tuvieron en el banquillo al entrenador Gregg Popovich.

El triunfo permitió a los Suns (50-21) seguir en la lucha por el primer lugar de la Conferencia Oeste y mejor marca de la liga que ahora le pertenece al Utah Jazz, que necesitan ganar el partido que les queda de la temporada regular si quieren llegar a los playoffs con la ventaja de campo.

Los Suns necesitan ganar este domingo, cuando se vuelvan a enfrentar a los Spurs, y que el Jazz pierda si quieren alcanzar el primer lugar, dado que en el desempate le favorece al haber barrido la serie de temporada entre ambos equipos.

Los Suns se quedaron sin el pívot titular, el bahameño Deandre Ayton, debido a una lesión, pero no dieron descanso a nadie el sábado.

El alero Keldon Johnson tuvo 18 puntos como líder de los Spurs, que son décimos en la Conferencia Oeste y tienen asegurado el pase al torneo de play-in de los playoffs.

El rival que les toque que tendrá la ventaja de campo para el partido de play-in será Memphis Grizzlies, actuales novenos, o Golden State Warriors, octavos.

Los Suns nunca estuvieron detrás de los Spurs y lideraron hasta 42 puntos ante la mayor asistencia de aficionados que se habían dado esta temporada en el AT&T Center, de San Antonio.

Los Spurs honraron la incorporación de Tim Duncan al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial con una serie de tributos en vídeo y la presentación de su camiseta del Salón de la Fama en las vigas del AT&T Center.

Popovich, se perdió el juego para asistir a la ceremonia de inducción de Duncan. Fue la primera vez que Popovich no se desempeñó como entrenador en jefe desde que un asunto personal provocó su ausencia el 3 de marzo de 2020.

Duncan, quien era entrenador asistente en ese momento, fue entrenador en jefe durante la ausencia de Popovich ese día. El asistente de primer año de los Spurs, Mitch Johnson, ocupó el puesto de entrenador este sábado.

San Antonio se limitó a una lista de nueve jugadores con DeMar DeRozan, Rudy Gay, Dejounte Murray y Jakob Poeltl, todos sentados a descansar, además de las lesiones de Derrick White, Luka Samanic y Trey Lyles.

Phoenix aprovechó rápidamente, construyendo una ventaja de dos dígitos en los primeros cuatro minutos. La ventaja aumentó a 21 puntos a mediados del segundo cuarto.

Los Suns tuvieron ocho jugadores que anotaron al menos ocho puntos y pudieron sentar a sus titulares en el último cuarto.

El alero Mikal Bridges de Phoenix tuvo 18 puntos en 26 minutos y el veterano base Chris Paul agregó un doble-doble de 16 puntos y 10 asistencias en 25 minutos.

Los Spurs anotaron solo 4 de 26 intentos de triples al sufrir su tercera derrota consecutiva y la novena en los últimos 11 partidos.

El pívot senegalés Gorgui Dieng tuvo 18 puntos, el ala-pívot Drew Eubanks agregó 15 puntos y el escolta Devin Vassell agregó 14 como mejores encestadores de los Spurs.