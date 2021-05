Zidane: "Marcelo no viajó porque tenía una molestia"

El técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, durante el encuentro correspondiente a la jornada 36 de primera división que han disputado hoy jueves frente al Granada en el estadio Nuevo Los Cármenes, en la capital nazarí. EFE/Kiko Huesca.

Granada, 14 may (EFE).- El entrenador del Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, destacó tras la victoria lograda este jueves ante el Granada (1-4) "el carácter" mostrado por sus futbolistas en un choque que fue "muy completo" y aclaró que Marcelo no viajó porque sufre una "molestia".

"Marcelo tenía una molestia y no quisimos arriesgar", indicó Zidane que elogió el trabajo de sus jugadores.

"No me quedo sólo con los goles, creo que jugamos bien y que defensivamente también estuvimos bien. Ha sido un partido muy completo", dijo el entrenador del Real Madrid tras el choque en rueda de prensa.

"Con el 1-2 no hemos bajado la intensidad, marcamos enseguida y eso demuestra el carácter que tenemos", añadió.

Zidane cree que "todos los jugadores" suyos hicieron "un muy buen partido" y se mostraron "serios desde el inicio" porque entraron al choque "bien" y que merecieron "la victoria".

"Ha sido una victoria muy buena contra un rival y en un campo complicado", agregó Zidane.

El entrenador del Real Madrid reconoció que al final hubo "buenas paradas de Courtois, como siempre últimamente".

Sobre las opciones de título de los suyos, se limitó a comentar que van "a seguir" en los "dos partidos que faltan" y que lo van a dar "todo hasta el final y hasta el último minuto".

Zidane confirmó que Marvin Park tuvo que ser sustituido en el descanso porque estaba "un poco lesionado", concretando que es "algo en el isquio" y deseando que sea "poca cosa".

En relación al partido del otro canterano que fue titular, Miguel Gutiérrez, afirmó que jugó "porque no estaban ni Marcelo ni Mendy" y que lo hizo "muy bien", por lo que se mostró "alegre por él".