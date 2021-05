Walmart dejará de exigir en EE.UU. el uso de las mascarillas a los vacunados

Vista exterior de la tienda Walmart. EFE/Jesús Rosales/Archivo

Nueva York, 14 may (EFE).- Walmart, la mayor cadena de supermercados de Estados Unidos, dejará de exigir el uso de mascarillas a empleados y clientes vacunados contra la covid-19 después de que las autoridades sanitarias del país recomendaran que la población inmunizada contra el coronavirus podía dejar de utilizarla, informaron medios locales.

Según un comunicado interno de la compañía, citado por el canal CNBC, los clientes pueden prescindir del uso de las máscaras protectoras desde este viernes, mientras que los empleados podrán dejar de ponérselas a partir del próximo martes.

Sin embargo, la empresa precisó que los supermercados seguirán las normas dictadas por las autoridades locales en lo referente al uso de estas prendas protectoras.

En cuanto a los trabajadores de la cadena minorista, la empresa especificó que se limitará a preguntar por escrito a sus empleados si se han vacunado o no, antes de permitirles prescindir del uso de la mascarilla.

"La integridad es uno de nuestros valores fundamentales y confiamos en que los asociados respetarán ese principio al responder", aseguró la empresa en la misiva.

No obstante, la compañía sí exigirá una prueba de vacunación a los trabajadores que quieran acceder a la bonificación de 75 dólares que ofrece por vacunarse.

Ayer, la directora de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, en inglés), Rochelle Walensky, dijo que "todo aquel que esté completamente vacunado puede participar en actividades en el interior y el exterior, grandes y pequeñas, sin tener que llevar mascarilla o guardar una distancia física. Si está completamente vacunado, puede comenzar a hacer las cosas que dejó de hacer por la pandemia".