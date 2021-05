Wall Street extiende recuperación al final de semana volátil

Imagen de archivo del letrero de la calle Wall Street cerca de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 29 de marzo, 2021. REUTERS/Brendan McDermid

Por Medha Singh y Sruthi Shankar

(Reuters) -Las acciones estadounidenses subían el viernes, con ganancias generalizadas mientras los inversores evaluaban las perspectivas de recuperación económica después de que el temor a un prolongado periodo de inflación elevada provocó una semana de operaciones volátiles.

* A las 1447 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones ganaba 227,01 puntos, o un 0,68%, a 34.254,88 unidades; el índice S&P 500 subía 44,57 puntos, o un 1,08%, a 4.157,36 unidades; y el Nasdaq Composite sumaba 222,89 puntos, o un 1,71%, a 13.247,24 unidades.

* Los futuros recortaban algunas ganancias tras conocerse datos que mostraron que las ventas minoristas en Estados Unidos se estancaron de forma inesperada en abril, a medida que se desvanece el impulso de los cheques de estímulo.

* Los principales índices de Wall Street se encaminan a su mayor desplome semanal desde febrero después de que datos de inflación superiores a lo esperado, señales de escasez laboral y precios de las materias primas más elevados esta semana aumentaron las apuestas sobre una rebaja del apoyo contra la crisis por parte de la Reserva Federal.

* Los tres índices principales pusieron fin en la víspera a una racha perdedora de tres días, tras un reporte de solicitudes de subvenciones por desempleo mejor de lo esperado.

* Los principales sectores del S&P subían, liderados por el energético mientras los precios del crudo avanzaban.

* Las acciones de crecimiento de megacapitalización se vieron golpeadas esta semana por preocupaciones sobre su elevada valoración, pero el viernes lideraban las ganancias, con avances cercanos al 1% de Apple Inc, Amazon.com Inc y Microsoft Corp y del 2% en Tesla Inc.

* Decepcionantes datos de suscripción del servicio de 'streaming' de Walt Disney Co contrarrestaron unos beneficios generales mejores de lo previsto, haciendo caer un 4,8% las acciones de la firma de entretenimiento.

(Editado en español por Carlos Serrano)