VÍDEO:Cvirus.-OMS pide retrasar vacunación de niños y adolescentes y donar las vacunas a los países que más la necesitan

15/01/2021 El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la reunión del Comité de Emergencias de la OMS. En Ginebra (Suiza), a 14 de enero de 2021. POLITICA SALUD OMS



MADRID, 14 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha pedido a los países que están analizando la posibilidad de empezar a vacunar contra el Covid-19 a los niños y adolescentes que reconsideren esta intención y, por ende, donen sus vacunas al mecanismo Covax para que puedan acceder a ellas las regiones que más las necesitan.



"Un puñado de países ricos, que compraron la mayor parte del suministro de vacunas, ahora se están vacunando grupos de menor riesgo. Entiendo que algunos quieran vacunar a sus niños y adolescentes, pero ahora mismo los insto a que lo reconsideren y, en su lugar, donen vacunas a Covax, ya que en los países de ingresos bajos y medianos bajos, el suministro de vacunas no ha sido suficiente ni siquiera para inmunizar a los profesionales sanitarios", ha dicho Tedros, tras reconocer que esta semana ya se ha sido vacunado con la primera dosis.



Y es que, actualmente, sólo el 0,3 por ciento del suministro de vacunas se dirige a países de bajos ingresos, por lo que el dirigente de la OMS ha avisado de que la "vacunación por goteo no es una estrategia eficaz" para compartir un virus como el que origina la Covid-19.



En este sentido, Tedros ha destacado la situación en la India, Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Camboya, Tailandia y Egipto donde se están incrementando los casos de contagio y las hospitalizaciones por coronavirus y, además, sólo en la región de las Américas se registró la semana pasada el 40 por ciento de todas las muertes por esta causa.



"La Covid-19 ya ha costado más de 3,3 millones de vidas y estamos en camino de que el segundo año de esta pandemia sea mucho más mortal que el primero. Salvar vidas y medios de subsistencia con una combinación de medidas de salud pública y vacunación, no una u otra, es la única forma de salir de la pandemia", ha enfatizado el director general de la OMS.



Dicho esto, Tedros ha felicitado el anuncio de nuevos acuerdos que implican la transferencia de tecnología y el intercambio de conocimientos técnicos entre fabricantes internacionales para aumentar la producción de vacunas.



