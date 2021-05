Uno de cada tres en EEUU cambió o perdió su empleo en 2020

(Bloomberg) -- Desde el inicio de la pandemia, más de un tercio de los trabajadores estadounidenses cambiaron de empleador o perdieron sus trabajos, el doble del nivel típico en las últimas dos décadas, según un estudio.

Entre los trabajadores que tenían un trabajo en febrero de 2020, casi 37% ya no estaba con su empleador un año después, según un documento de Alexander Bick de la Universidad Estatal de Arizona y Adam Blandin de la Universidad Commonwealth de Virginia. Cerca de 26% tenía un empleador diferente y un 11% restante estaba sin trabajo.

El nivel históricamente alto de rotación, o tasa de cambio, subraya el desafío colosal de traer de vuelta a millones de personas al mercado laboral a medida que la economía se reabre.

Millones de trabajadores que perdieron sus trabajos durante la primavera de 2020 volvieron a trabajar en marzo de este año, y el documento implica que la recuperación se debe en gran parte a que las personas encuentran nuevos trabajos, en lugar de regresar con sus antiguos empleadores.

“La conmoción en los primeros meses de la pandemia pudo haber destruido permanentemente una gran parte de las coincidencias entre empleadores y trabajadores, muchas de las cuales pudieron haber sido muy productivas”, escribieron los autores. “Debido a que es costoso encontrar coincidencias altamente productivas, la interrupción económica inducida por el covid-19 puede haber inducido reducciones persistentes en la productividad y el empleo”.

Para las personas que llevaban menos de dos años en su trabajo antes de la pandemia, la deserción fue mucho mayor, según el estudio. Casi 62% se había separado de sus trabajadores un año después, frente a aproximadamente 16% de aquellos que habían estado empleados en la misma empresa durante al menos una década.

Esto podría ayudar a explicar la escasez de mano de obra actual, especialmente en las industrias de restaurantes, entretenimiento y hotelería, que perdieron la mayor cantidad de puestos de trabajo durante la pandemia y ahora están luchando para contratar rápidamente para satisfacer la fuerte demanda. La facturación es tradicionalmente alta en esos sectores.

Todas las crisis económicas provocan la pérdida de puestos de trabajo. Pero la diferencia más llamativa durante la pandemia es que una cuarta parte de los trabajadores tenía un nuevo empleador un año después del golpe del covid-19, dijeron Bick y Blandin, que utilizan un conjunto de datos de población de referencia de la Oficina del Censo de Estados Unidos como base de una encuesta en línea para recopilar la mano de obra con datos en tiempo real. Eso es casi el doble de la siguiente tasa más alta, alrededor de 13% en 1997.

“En general, cierta cantidad de rotación del mercado laboral es saludable porque indica que tanto los empleadores como los trabajadores se sienten seguros de que pueden encontrar el trabajo adecuado y la combinación de empleados”, dijo Daniel Zhao, economista del sitio de empleo Glassdoor. “Sin embargo, actualmente la deserción es elevada debido a la persistente resaca de la pandemia en curso. No estamos ni cerca de un mercado laboral recuperado donde los trabajadores renuncian por confianza en lugar de por necesidad”.

