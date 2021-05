Tuit de Musk de dogecóin revive montaña rusa entre criptomonedas

(Bloomberg) -- El dogecóin está sacando provecho del renovado apoyo de Elon Musk, que se sumó a una semana volátil para las monedas digitales, impulsada en gran parte por el propio director ejecutivo de Tesla Inc.

Después de que el jueves Musk tuiteó que está trabajando con los desarrolladores del dogecóin para “mejorar la eficiencia de las transacciones del sistema”, la criptomoneda meme sin usos prácticos aumentó en cuestión de minutos de 43 a 51 centavos. De acuerdo con Coinmarketcap.com. la moneda subió 30% en las últimas 24 horas.

El bitcóin fluctuó el viernes y se cotizaba alrededor de US$50,700 a las 10 a.m. en Nueva York. El token digital más popular se encamina a una caída semanal de más de 10%.

Los tuits del multimillonario director ejecutivo de Tesla sacudieron los mercados de las monedas digitales esta semana, y sus motivos han planteado grandes dudas. Musk comenzó la semana llamando al dogecóin “un timo” y continuó con una serie de tuits criticando la minería de criptomonedas, provocando en ese momento que el bitcóin cayera hasta 15%.

El dogecóin, que sufrió un revés tras la aparición de Musk en Saturday Night Live, ahora ha vuelto a ser la cuarta criptomoneda más grande con una capitalización de mercado de US$67.000 millones, según Coinmarketcap.com. El sentimiento también se vio impulsado por la noticia de que Coinbase Global Inc., el mayor intercambio de criptomonedas de Estados Unidos, planea ofrecer el dogecóin en su plataforma de negociación dentro de seis a ocho semanas.

Casi al mismo tiempo que tuiteó sobre el dogecóin, Musk continuó lanzando críticas a la minería de criptomonedas tras la decisión de suspender el bitcóin como forma de pago para compras de automóviles de Tesla. El director ejecutivo argumentó estar preocupado por un “aumento masivo” de carbón y otras energías intensivas en carbono para generar la electricidad necesaria para extraer la moneda digital.

Nota Original:Dogecoin Surges on Musk Tweet as Crypto Rollercoaster Continues

