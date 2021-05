Thalía muestra un viaje "personal" por el amor en su disco "DesAMORfosis"

Fotografía fechada el 02 de diciembre de 2012 de la cantante Thalía durante una firma de autógrafos, en Ciudad de México.(México). EFE/ PHOTOAMC/ SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO

Ciudad de México, 14 may (EFE).- La imagen de Thalía vestida con una armadura dorada, una corona de diamantes, rosas rojas, perlas y con el corazón afuera, es la que presenta la nueva producción discográfica "DesAMORfosis", el disco "más personal" de la cantante mexicana.

"¡Se acabó la espera! Bienvenidos a mi universo 'DesAMORfosis'. ¡Espero que amen tanto este disco como he amado yo crearlo para ustedes!", expresó la cantante en su cuenta de Instagram.

"Un viaje personal e íntimo" es como Thalía califica las 14 canciones que componen su nuevo material, en el que mezcló sus influencias más fuertes del pop, la música urbana, los ritmos latinos y la música electrónica.

Desde la llegada de la cuarentena la cantante mexicana se mostró activa en la música y, además de realizar un disco infantil, presentó grandes éxitos que ahora conforman el disco como "La luz", con el puertorriqueño Myke Towers, o "Tick tock", junto a Sofía Reyes y Farina.

Entre tiempos, la cantante divirtió en redes sociales a sus seguidores con sus extravagantes ocurrencias, su sentido del humor y una que otra buena noticia como su participación en proyectos altruistas como Latin Grammy in the Schools.

Pero algo que dejó claro fue que seguía trabajado en la música y que había dedicado parte de su tiempo a componer y a aprender a usar los aparatos necesarios que había adquirido para hacer un pequeño estudio desde su casa.

Al parecer, el resultado de sus esfuerzos y de su continua reinvención fue "DesAMORfosis", título creado por la unión de las palabras: desamor, amor y metamorfosis, que permiten entender un viaje emocional que se vive a través de la llegada de un nuevo romance de inicio a fin.

Algunos de los temas del disco reviven sus orígenes musicales, tales como "No te vi", cuyos sonidos rememoran a la canción "Amor a la mexicana" o "Piel morena", ambos éxitos de los 90, por los ritmos latinos.

Y con temas como "Mojito", que tuvo su presentación en el programa "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", la cantante muestra que se siente cómoda en el sonido urbano con el que lleva varios años experimentando, pero que ha mantenido la esencia más pop que la caracteriza.

Thalía también muestra su versatilidad con "La boca", una colaboración con la Banda MS de Sergio Lizárraga en donde muestra sus dotes en el regional mexicano.

La producción del material estuvo a cargo de personalidades de la industria musical como Tainy, Edgar Barrera, Maffio y Trooko.