Tamara Falcó, fan de la nueva tendencia fashion que causa furor. La chaqueta torera mini

MADRID, 14 (CHANCE)



Siempre ideal, Tamara Falcó se ha ganado por méritos propios un puesto en el podio de honor de las más elegantes de nuestro país. Maestra del 'street style', su colaboración semanal en 'El Hormiguero' se ha convertido en un clásico que las fashionistas esperamos como agua de mayo, puesto que siempre nos regala looks tan ideales como ponibles.



Conservando su elegancia clásica, la hija de Isabel Preysler se ha 'destapado' gracias a su trabajo en televisión como toda una experta en mezclar tendencias, combinando con acierto diferentes 'must' de la temporada y consiguiendo outfits para enamorar (¡Muy fáciles de copiar!)



Como este jueves, en el que Tamara sorprendió con un look de 10 en el que una mini torera de manga corta de cuadros vichy se convirtió en la gran protagonista de su estilismo, más fashion y aplaudido que nunca. Una prenda de edición limitada de Zara - con un precio de 49.95 euros - que está causando auténtico furor entre las fans del gigante de Inditex.



Una blazer cropped de cuadros vichy en color rojo y rosa fucsia promete convertirse en uno de los grandes éxitos fashion de la primavera. Una torera que es pura tendencia y que la Marquesa de Griñón combinó acertadamente con nos vaqueros 'wide leg' de tiro alto y un sencillo top blanco. Como siempre, de diez.