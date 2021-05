"Saw" regresa salpicada de humor de la mano de Chris Rock y Samuel L. Jackson

Fotograma cedido por Lionsgate donde aparece Chris Rock (i) como el detective Ezekien "Zeko" Banks y Max Minghella (d) como el detective Williams, durante una escena de la película de terro "Spiral: From the Book of Saw". EFE/ Brooke Palmer/Lionsgate

Los Ángeles (EE.UU.), 13 may (EFE).- Chris Rock, uno de los comediantes más conocidos de Estados Unidos, ha sido el encargado de relanzar una de las franquicias de terror más populares del cine, "Saw", que regresa este viernes con un giro humorístico que sorprenderá a los aficionados.

"Teníamos un acuerdo donde yo controlaba la comedia y ellos el drama, pero el gore y el terror tenían que ganar", explica Rock a Efe sobre la nueva etapa de esta saga que desde 2004 ha recaudado más de 900 millones de dólares con sus ocho entregas.

En esta ocasión, la marca se ha reformulado bajo el título "Spiral: From the Book of Saw" y un nuevo elenco liderado por Samuel L. Jackson ("Pulp Fiction"), Max Minghella ("The Handmaid's Tale"), Marison Nichols ("Riverdale") y el propio Rock (presentador de los Óscar en 2005 y 2016).

Sin embargo, la franquicia ha recuperado para las labores de dirección a Darren Lynn Bousman, quien conoce muy bien la historia al llevar las riendas de Saw II, III y IV.

El resultado es una cinta que retoma la tradición de las "buddy cop", películas en las que dos policías compañeros tratan de resolver un crimen, aunque está plagada de los juegos psicológicos y espeluznantes que hicieron de la saga "Saw" un emblema del cine de terror.

"Cuando veía las primeras películas pensaba que eran buenas, pero sabía que se podía meter comedia sin cambiar la integridad del guion", recuerda Rock.

En "Spiral: Saw", un policía retirado (Samuel L. Jackson) se une a su hijo detective (Chris Rock) y un compañero recién llegado al departamento de Policía (Max Minghella) para investigar una serie de asesinatos que repiten el mismo patrón macabro de los crímenes que en el pasado asolaron una ciudad.

Fue el propio Rock quien tuvo la idea de relanzar la franquicia con elementos cómicos y presentó el proyecto a la productora Lionsgate después de la tibia acogida de la última entrega, "Jigsaw".

HUMOR Y CRÍTICA SOCIAL QUE SALPICAN AL GORE

"Cuando entras en una franquicia que ya es exitosa de por sí, sabes que no te necesita -comenta Rock-, así que tienes que apreciar que te dejen entrar e introducir tus propias ideas".

Entre el humor y el gore, el guion de "Spiral" también deja en el aire un puñado de críticas que apuntan al racismo en los departamentos de Policía estadounidenses, sus coqueteos con la corrupción y la resistencia a las reformas.

Y en este aspecto es imprescindible la figura del veterano Samuel L. Jackson, que Rock describe como "uno de los mejores actores del mundo".

"Me llevó un tiempo sentirme cómodo en el set con él", afirma.

La única condición que los productores impusieron a Rock y Jackson fue que el humor y la crítica social no empañaran el terror.

Y tenía sentido, ya que el estreno de la primera película de "Saw" fue un tremendo éxito que recaudó 104 millones de dólares cuando su presupuesto fue de solo 1,2 millones.

La actriz Marisol Nichols, de origen mexicano, completa la ronda de fichajes para esta entrega, que Lionsgate estudia trasladar a la televisión.

"No es comedia, pero tiene partes que dan un descanso y no se toman demasiado en serio. Los fans estarán satisfechos, pero llegarán nuevos", afirma la actriz.

Javier Romualdo