Rusia/Ucrania.- Putin advierte de que "responderá de forma adecuada" a las amenazas cerca de sus fronteras

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha advertido este viernes durante una reunión del Consejo de Seguridad ruso de que el país responderá "de forma adecuada" a las amenazas cerca de sus fronteras, especialmente debido a la situación en Ucrania.



El mandatario ha criticado que las decisiones "políticas y selectivas" realizadas en Ucrania tienen como objetivo "una única cosa", que es la de "limpiar el espacio político de aquellas fuerzas que buscan una resolución pacifica a la crisis en el este de Ucrania".



"Este es un asunto que debe centrar nuestra atención, y vamos a responder de forma apropiada, teniendo en cuenta las amenazas que hay y que puede haber", ha aseverado, según informaciones de la agencia TASS.



En relación con la situación en Ucrania, Putin ha señalado que "la gente es selectivamente acusada de trabajar con Rusia en la esfera económica" por motivos políticos. Así se ha referido a la situación de algunos políticos opositores en Ucrania.



"Esto pasa aunque que muchos, incluidos aquellos que se encuentran en el liderazgo, han estado trabajando con Rusia durante muchos años, también en Crimea", ha afirmado antes de expresar que "no puede ni imaginar (...) que todos los que trabajen con Rusia sean imputados".



Por otra parte, el Kremlin ha señalado que, si bien no tiene intención alguna de interferir en la situación legal en torno al dirigente ucraniano prorruso Viktor Medvedchuk, aliado del presidente ruso imputado por un presunto delito de alta traición, ha matizado que buscará la forma de garantizar que no se convierte en una "caza de brujas".



El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado que están "siguiendo los avances en Ucrania". "No tratamos de interferir de forma alguna, pero tenemos que asegurarnos de que no es una purga que busca acabar con las fuerzas políticas competidoras", ha añadido.



Así, ha expresado que Putin ve a Medvedchuk como un político que "al contrario que otros, cree en la necesidad de normalizar las relaciones entre los dos países". Peskov ha aseverado que Putin y Medvedchuk "se conocen y se han visto varias veces".



Los cargos contra el diputado ucraniano han sido impuestos a medida que las relaciones entre Ucrania y Rusia se deterioran. El pasado mes de febrero, las autoridades impusieron un paquete de sanciones contra ambos, así como contra la mujer de Medvedchuk, Oksana Marchenko, en el marco de una investigación sobre la financiación del terrorismo.