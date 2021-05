Rusia posterga restricciones a embajada de EE.UU. hasta julio

(Bloomberg) -- Rusia designó formalmente a Estados Unidos como “hostil”, pero pospuso la imposición de nuevas restricciones a su embajada en Moscú, mientras los dos antiguos rivales de la Guerra Fría se preparan para una posible cumbre presidencial.

El Gobierno también consideró que República Checa había realizado “acciones hostiles”, pero no llegó a prohibir completamente la contratación de personal local que la designación involucra, según un documento publicado el viernes en el sitio web oficial. La misión checa puede contratar hasta 19 empleados locales, dijo.

Rusia hizo los anuncios en medio de las crecientes tensiones con Occidente y tras las expulsiones de sus diplomáticos por parte de EE.UU., República Checa y sus aliados. Bajo las nuevas reglas, los países designados como que han tomado “medidas hostiles” contra Rusia están sujetos a prohibiciones para que sus embajadas contraten personal local. Los medios rusos habían informado que el Gobierno planeaba amonestar a más países europeos con la designación, pero la lista oficial solo incluía a los dos. Sin embargo, la lista aún podría modificarse.

El mes pasado, Rusia anunció que a EE.UU. no se le permitiría emplear personal local como parte de un paquete de medidas de represalia por la decisión de EE.UU. de expulsar a 10 diplomáticos rusos e imponer sanciones al país por su presunta intromisión en las elecciones de 2020 y el papel en el ataque informático a SolarWinds. Moscú ha negado ambas acusaciones.

Indulto de EE.UU.

Pero el viernes, la embajada de EE.UU. dijo que las autoridades rusas le notificaron que la prohibición, que según EE.UU. le obligó a detener casi todos los servicios de visa y consulares de otra índole en Rusia, sería pospuesta. Como resultado, la misión estadounidense en Moscú indicó que reanudará la entrega de algunas visas de inmigrantes, así como servicios a ciudadanos estadounidenses, hasta el 16 de julio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La orden del Gobierno del viernes confirmó que la embajada de EE.UU. no podrá contratar personal local una vez que entre en vigencia. Si bien las misiones diplomáticas de Moscú generalmente no utilizan empleados locales en el extranjero, la práctica es común entre algunos extranjeros en Rusia.

El inesperado anuncio del viernes del aplazamiento de dos meses se produce días antes de que el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, se reúnan al margen de una sesión ministerial del Consejo del Ártico en Islandia para discutir una posible cumbre entre los líderes de sus dos países. Tanto el Kremlin como la Casa Blanca han dicho que les gustaría poner fin a la espiral de tensiones.

