RSF pide extraditar a México al autor intelectual del asesinato de Valdez

Ciudad de México, 14 may (EFE).- Reporteros Sin fronteras (RSF) pidió este viernes la pronta extradición a México del narcotraficante Dámaso López, alias "el Mini Lic", presunto autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez y quien está preso en Estados Unidos cuando se cumplen cuatro años del crimen.

"La exigencia de justicia no solo es para los autores materiales del crimen. Aún queda el proceso penal contra el presunto autor intelectual, quien también tiene que ser llevado ante los tribunales de justicia mexicanos; (...) mientras eso no suceda el caso seguirá en la impunidad", expresó la organización en un comunicado.

En la víspera del cuarto aniversario del asesinato de Valdez, reconocido periodista tiroteado el 15 de mayo de 2017 en Culiacán (Sinaloa), RSF subrayó que el crimen "no ha sido resuelto por completo".

Dijo que desde enero de 2020 existe en México una orden de captura contra el Mini Lic, presunto autor intelectual del crimen, pero "aún no queda claro cuál es la estrategia" de la Fiscalía para lograr la extradición.

En cuanto a los autores materiales del homicidio, RSF admitió que "existen avances" ya que el 27 de febrero de 2020 fue sentenciado a 14 años de cárcel Heriberto Picos, alias "el Koala", mientras que el pasado 4 de mayo, inició el juicio oral en contra de Juan Francisco, alias "el Quillo".

"Recordamos al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hizo explícito su compromiso con el combate a la impunidad, sus reiteradas aseguraciones de que ningún crimen contra periodistas en México quede impune", subrayó.

RSF, Artículo 19, el Comité para la Protección de Periodistas, Propuesta Cívica y el semanario Ríodoce en el que trabajaba Valdez expusieron una serie de demandas con motivo del cuarto aniversario.

Pidieron al Gobierno federal "coordinarse" con autoridades locales para "garantizar el pleno ejercicio de la labor periodística" y a la Fiscalía profundizar la investigación contra el autor intelectual y realizar "acciones concretas tendientes a la extradición del Mini Lic".

Según RSF, México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, con al menos ocho asesinados en 2020.