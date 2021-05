Rafa Mora y Anabel Pantoja, castigados por 'Sálvame Diario'

14/05/2021 ANABEL PANTOJA Y RAFA MORA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO



MADRID, 14 (CHANCE)



Llevamos toda la semana viendo como Anabel Pantoja y Rafa Mora están en el punto de mira por la discusión que tuvieron a principios de semana en la que las formas que utilizaron hicieron que se viviera un momento muy desagradable en el plató de 'Sálvame Diario'. Desde entonces, sabemos que la dirección del programa va a castigar a ambos por su comportamiento... pero no esperábamos ver lo que hemos visto hoy.



Anabel Pantoja, a los dos minutos de empezar el programa, ha hecho el amago de abandonar el programa tras escuchar a Rafa Mora decir que le debía estar en televisión a su primo Kiko Rivera porque gracias a él tiene trabajo en los platós de televisión donde tanto discute.



En la sesión de coaching a la que se sometió Anabel Pantoja este jueves, la colaboradora de televisión le decía a Cristina Soria que tenía en mente abandonar el programa para siempre porque parece que no puede soportar más la situación de guerra que hay en 'Sálvame Diario'.



"Tras revisar horas y horas de grabaciones, la cúpula de 'Sálvame' ha tomado una decisión. Con el objetivo de evitar que lo que ocurrió el viernes vuelva a pasar, la cúpula os impone la siguiente sanción: quedáis suspendidos de empleo y sueldo durante la próxima semana" ha sido el mensaje que ha leído Carlota Corredera.



De esta manera, ambos tienen el mismo castigo y la semana que viene no acudirán a su puesto de trabajo para que tomen conciencia de lo que han hecho mal y reflexionen sobre su comportamiento.