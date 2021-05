Putin está vacunado, pero solo unos pocos pueden reunirse con él

(Bloomberg) -- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, se reunió con el primer ministro de Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores e incluso estudiantes universitarios durante su visita a Moscú esta semana. Aunque estaba a unos pasos del Kremlin, todo lo que obtuvo del presidente Vladimir Putin fue una videollamada.

El líder ruso anunció el 14 de abril que había recibido su segunda dosis de la vacuna; sin embargo, las reuniones en persona siguen siendo un privilegio para unos pocos y es difícil prever quién califica. Aliados cercanos como los líderes de Bielorrusia, Armenia y Tayikistán, y el jefe de la federación de hockey también disfrutaron de una reunión con Putin en Sochi. El lunes, el presidente jugó un partido de hockey sobre hielo con altos funcionarios y exjugadores.

El Kremlin dice que cada caso se decide individualmente en consulta con los epidemiólogos. El portavoz Dmitry Peskov no quiso dar más detalles sobre si Guterres había levantado sospechas, dado que el jefe de la ONU mantuvo conversaciones en persona sin tapabocas con muchos otros altos funcionarios. El estándar para el jefe de Estado es más alto, dijo.

“Cualquiera puede ser portador del coronavirus”, dijo Peskov a periodistas en una conferencia telefónica. “Si una persona se mueve activamente por todo el mundo, está volando y celebra muchas reuniones, entonces, por supuesto, en el caso del jefe de Estado, esta es una razón para tomar precauciones adicionales”.

Guterres, quien se reunió con Putin cara a cara al menos tres veces en visitas anteriores a Rusia, no mostró ninguna decepción con la decisión del Kremlin.

Putin ha alabado repetidamente la efectividad de la vacuna rusa Sputnik V frente a otros líderes mundiales, pero se ha negado a decir cuál de las tres vacunas de producción nacional recibió. Dijo el lunes que los médicos registraron un “buen resultado” en el nivel de sus anticuerpos protectores. Peskov dijo que Putin goza de una salud “excelente”.

Algunos funcionarios que se han reunido con Putin dijeron que primero tuvieron que pasar días en cuarentena, al igual que los periodistas que están muy cerca del presidente en eventos públicos. Putin continúa reuniéndose con ministros del Gobierno principalmente por videoconferencia, aunque muchos de ellos también se han vacunado.

Días antes de la visita de Guterres, Putin, que no usa tapabocas, caminó junto al presidente tayiko Emomali Rahmon en el desfile militar anual de la Plaza Roja que marca la victoria de la Segunda Guerra Mundial.

Para estar seguros, otros líderes mundiales también han sido cautelosos con las reuniones, incluso después de recuperarse del covid-19 o de vacunarse. Los líderes del Grupo de los Siete se reunirán en persona en el Reino Unido el próximo mes por primera vez desde el brote.

Las decisiones sobre las reuniones de Putin son guiadas “cada vez” por especialistas médicos, e incluso el formato de una cumbre con el presidente de EE.UU., Joe Biden, que podría tener lugar el próximo mes será “un tema a considerar por los epidemiólogos”, dijo Peskov.

