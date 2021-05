Puerto Morelos, una contienda electoral mexicana marcada por un homicidio

Fotografía fechada el 6 de mayo de 2021. que muestra al candidato a la presidencia municipal de Puerto Morelos por el Partido Fuerza por México.Tirso Esquivel Ávila, posando para una fotografía en el municipio de Puerto Morelos en el estado de Quintana Roo (México). EFE/Lourdes Cruz

Cancún (México), 14 may (EFE).- El asesinato de Ignacio Sánchez Cordero cuando era secretario municipal de Desarrollo Social de Puerto Morelos cambió radicalmente el escenario electoral en uno de los municipios más jóvenes de México.

Viuda desde ese fatídico 24 de febrero, Blanca Merari Tziu Muñoz asumió la candidatura a esta alcaldía del Caribe mexicano por la coalición "Juntos Haremos Historia" en el suroriental estado de Quintana Roo.

Esta alianza está formada por el oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Auténtico Social.

Pero uno de sus principales contrincantes es Tirso Esquivel Ávila, del partido Fuerza por México, quien es por algunos habitantes de la zona señalado como el presunto autor de las amenazas que había recibido Sánchez Cordero.

Blanca Merari Tziu Muñoz e Ignacio Sánchez Cordero llevaban 15 años casados.

Mientras su esposo se dedicaba a la política y a la función pública, ella se dedicaba a sus dos hijas y a atender un negocio familiar.

Sánchez Cordero se preparaba para contender para la presidencia municipal de Puerto Morelos pero el 24 de febrero fue atacado a balazos dentro de una cafetería, a unos cuantos metros del Palacio Municipal de Puerto Morelos.

El 6 de junio, más de 93 millones de mexicanos están llamados a las urnas para elegir a los 500 diputados federales, 15 de 32 gobernadores estatales, 30 congresos locales y 1.900 ayuntamientos.

Y como en cada campaña, la violencia contra los políticos azota el país. A comienzos de mayo, el país suma más de 80 políticos asesinados, 32 de ellos aspirantes a algún cargo.

EL SALTO A LA POLÍTICA

A pesar de la pandemia de coronavirus cientos de personas acudieron a los servicios fúnebres del fallecido y eran muchos los que pedían a la maestra Maura Cordero, madre de Ignacio, y a su viuda que asumieran la candidatura.

“Yo no vengo de familia política, el único político era mi esposo", reconoce este viernes a Efe Blanca Merari.

Pese a la falta de experiencia, la mujer es la actual candidata a la presidencia municipal de Puerto Morelos por la coalición “Juntos Haremos Historia en Quintana Roo”.

“Pedí que se me diera la oportunidad de continuar con el proyecto de mi esposo, en memoria de él”, indicó la mujer, quien no señaló a su adversario en ningún momento.

RIESGOS INHERENTES

En casi todas las actividades proselitistas Blanca Merari está acompañada de su suegra, Maura Cordero, una mujer de edad avanzada que se resiste a quedarse en casa y espera la victoria de su nuera para presionar y dar con los responsables del homicidio de su hijo.

El 5 de mayo su equipo de campaña tenía programada una caminata por el pueblo, pero muy cerca de la zona cuatro hombres fuertemente armados encañonaron a policías municipales.

Por estos hechos la Fiscalía General abrió una investigación.

De acuerdo con lo asentado en la denuncia, otra camioneta fue vista bloqueando durante unos minutos el paso en la calle por donde pasaría la aspirante a la alcaldía, pero se fue del lugar en cuanto se escucharon los disparos.

“Hemos tomado todas nuestras precauciones, yo tengo fe en nuestras autoridades, hemos dejado todo este proceso en manos de ellos y pues finalmente nosotros lo que queremos es que no vaya a pasar algo más", agregó la mujer, que espera que pronto se haga justicia.

CRUCES DE ACUSACIONES

Abogado de profesión, Tirso Esquivel fue periodista en diversos medios de comunicación locales, diputado y exvisitador de la Comisión de Derechos Humanos en Quintana Roo.

Hasta diciembre de 2020, fue secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Puerto Morelos, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuando dejó el cargo en medio de polémicas por el plan de desarrollo del municipio.

En entrevista con Efe, además de rechazar las acusaciones que lo relacionarían con el crimen, Tirso Esquivel Ávila explicó que solicitó a su vez la protección federal para candidatos.

“Con esta campaña de desprestigio hacia mi persona, una campaña que no solamente se hizo ante las autoridades sino también ante los medios de comunicación de manera irresponsable (...) pues vino una cuestión de odio y de rencor, vinieron amenazas de muerte y una serie de ataques que por supuesto violentan totalmente los derechos humanos”, dijo.

Aunque asegura que hasta el momento no hay imputaciones directas hacia él en las investigaciones, el domingo 11 de abril un grupo de agentes realizó una inspección en su domicilio.

“Llegaron a mi casa aproximadamente 30 elementos de la Fiscalía General del Estado fuertemente armados y me hicieron un cateo, revisaron documento por documento, revisaron cada rincón de mi casa, revisaron nuestra ropa interior”, detalló el político con indignación.

FACTORES GEOPOLÍTICOS

Para Tirso Esquivel, el actual clima de violencia en Puerto Morelos se debe a la importancia económica y estratégica del municipio.

Esta localidad fue creada oficialmente el 6 de enero de 2016 durante la Administración del gobernador Roberto Borge y se ubica entre los municipios de Benito Juárez y de Solidaridad. Es justo el punto geográfico donde termina Cancún e inicia la Riviera Maya.

Dentro de su territorio se localizan los pozos de captación del agua potable que se consume en todo Cancún y la zona hotelera. Además, cuenta con una gran reserva de manglares y tiene el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos.

“Pues si, las cosas empezaron mal, y yo creo que van a continuar de esta manera”, lamentó.