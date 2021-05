Portaltic.-Pinterest integra en su app los eventos en directo con hasta 5 participantes y sin límite de audiencia

01/01/1970 Red social Pinterest POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PINTEREST OFICIAL



MADRID, 14 (Portaltic/EP)



Pinterest introducirá los eventos en directos, retransmisiones con hasta cinco participantes y sin límite de audiencia, que estarán disponibles en la aplicación móvil y que debutarán a finales de mayo como una prueba.



Las retransmisiones en directo de Pinterest tendrán lugar dentro de la aplicación de la red social, un cambio respecto a eventos en directo a través de Zoom que empezó a probar en noviembre del año pasado, y que permitían organizar clases 'online' y usar las tablas de Pinterest para organizar los materiales y notas.



Los nuevos eventos en directo a través de la 'app' tendrán capacidad para hasta cinco participantes, aunque la plataforma no establece un límite en la audiencia, y habrá moderadores, por ejemplo, trabajadores de Pinterest, para ayudar a gestionar y organizar la experiencia, como ha informado TechCrunch.



La audiencia podrá comentar y contactar con los participantes durante la retransmisión, pero la compañía ha indicado la medio citado que no habrá funcionalidades de compra. Y aquellos que no cumplan con las normas de la comunidad podrán se expulsados.



Las retransmisiones en directo dentro de la 'app' tendrán un evento entre el 24 y el 25 de mayo con creadores destacados de la plataforma, que servirá como una prueba pública para la compañía.