Portaltic.-El uso del 'smartphone' aumenta un 102% en la última década en España

14/05/2021 Nokia X20. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NOKIA



MADRID, 14 (Portaltic/EP)



El uso de teléfonos móviles inteligentes se ha disparado en un 102 por ciento en España en los últimos diez años, y los usuarios españoles son los europeos que más tiempo lo utilizan al día, una media de tres horas y 27 minutos.



Así se extrae de un estudio realizado por Fly Research encargado por HMD Global, el fabricante de los teléfonos de la marca Nokia, que ha preguntado a usuarios españoles y europeos sobre el uso cotidiano que dan a sus dispositivos móviles.



El uso de 'smartphones' en España ha crecido un 102 por ciento en la última década, frente al crecimiento del 90 por ciento experimentado a nivel global, y entre las principales aplicaciones se encuentran los videojuegos, a los que los españoles dedican de media 103 minutos al día, de las tres horas y 27 minutos diarias totales de uso.



los usuarios españoles usan sus 'smartphones' principalmente para mantenerse en forma y cuidar su salud (73,8%), por delante de realizar compras a través de redes sociales como Facebook e Instagram (71,6%) y realizar transacciones (69,9%).



Además, más de la mitad de los españoles (56,3%) afirma que confía más en su teléfono móvil que en su propia memoria, mientras que el 37,8 por ciento llega incluso a asegurar que podría trabajar usando solo su 'smartphone'.



PREOCUPADOS POR LA DURABILIDAD



En España, al 91,2 por ciento de los participantes en el estudio les gustaría poder conservar su 'smartphone' durante más tiempo. Si pudieran tener un teléfono que conservara la misma duración de la batería y el mismo rendimiento general que cuando lo compraron, el 84,5 por ciento se plantearía mantenerlo más allá de la duración de su contrato.



De hecho, casi el 70 por ciento desearía no tener que cambiar de móvil tan a menudo, aunque casi una cuarta parte de los encuestados confiesa que se les rompen con cierta frecuencia sus teléfonos.



El cuidado del medioambiente también es un tema que preocupa a los usuarios en España. Así, el 59,2 por ciento de los participantes realiza el esfuerzo por comprar productos de compañías que se preocupan por él y más de la mitad de los usuarios busca activamente compañías que ofrecen propuestas sostenibles en sus productos.



Otro tema del que cada vez hay más conciencia entre los consumidores es el de los residuos electrónicos que se generan. Le preocupa al 64,1 por ciento de los encuestados.



PREOCUPADOS POR LA SEGURIDAD, PERO TARDAN EN ACTUALIZAR



A los españoles no solamente les interesa la duración de la vida útil de sus teléfonos móviles, sino que también buscan móviles seguros y fiables. Así, el 86,4 por ciento de los participantes en el estudio confiesa estar preocupado por la privacidad en su teléfono móvil.



Por ello, saber que su teléfono móvil es seguro es importante para los usuarios, y así lo declara un 82,5 por ciento de los encuestados.



Este es un tema clave, pues cada vez se usa para funciones más críticas: el 84,5 por ciento ha utilizado su teléfono para realizar gestiones bancarias. Aún así, a un 74,8 por ciento le preocupa poder ser víctima de fraude a través de su móvil y, de hecho, el 22,3 por ciento de los encuestados ha sufrido un ataque de este tipo.



A pesar de estas preocupaciones, el 25 por ciento de los usuarios europeos encuestados admite que espera al menos dos semanas para descargar las actualizaciones de seguridad, y uno de cada tres (31%) no sabe si su teléfono cuenta con las últimas actualizaciones de seguridad o no.



De hecho, el 40 por ciento de los europeos no descarga las actualizaciones en absoluto porque cree que no sirven de nada, mientras que a otros les preocupa que se ralentice el teléfono (14%) o creen que las actualizaciones harán que se quede obsoleto (11%).