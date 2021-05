Phil Mickelson jugará con exención especial trigésimo Abierto de EE.UU.

El jugador de 50 años, que creció en el área de San Diego, cerca e Torrey Pines, la sede del campeonato de este año, jugará su trigésimo Abierto de Estados Unidos, torneo que no ha ganado, pero del que ha sido subcampeón en seis ocasiones. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Houston (EE.UU.), 14 may (EFE).- Phil Mickelson, ganador de cinco torneos majors: tres Masters de Augusta, un PGA Championship y un Abierto Británic, anunció este viernes su participación en la edición 121 del Abierto de Estados Unidos.

El jugador de 50 años, que creció en el área de San Diego, cerca e Torrey Pines, la sede del campeonato de este año, jugará su trigésimo Abierto de Estados Unidos, torneo que no ha ganado, pero del que ha sido subcampeón en seis ocasiones.

Mickelson dijo el año pasado que no aceptaría una invitación para jugar el campeonato de esa temporada, pero terminó siendo exento para el torneo en Winged Foot.

Para el torneo de este año aceptó la exención especial que le ofreció la Asociación Profesional de Golf Americana (USGA).

"Ganar el Abierto de Estados Unidos ha sido un sueño evasivo y de toda la vida, y me he acercado muchas veces", dijo Mickelson en un comunicado.

Los jugadores que no estén exentos de otro modo pueden ganar un lugar en el campo al estar entre los 60 mejores del mundo el 24 de mayo o el 7 de junio. Mickelson ocupa el puesto 116 en el mundo. Fue el líder de primera ronda la semana pasada en el Campeonato de Wells Fargo después de tener registro de 64 golpes, pero luego firmó tarjetas de 75-76-76 que lo bajaron hasta el puesto 69.

En 10 torneos que lleva disputados en el 2021, su mejor resultado es un empate en el puesto 21 en el Masters.

Mickelson ha sido subcampeón en el US Open de 1999, 2002, 2004, 2006, 2009 y 2013.

Ese es el mayor número de finales de cualquier jugador que nunca haya ganado el torneo, el único mayor que impide que Mickelson complete un Grand Slam en su carrera. Tiene otros cuatro top 10 en el US Open.

"El increíble récord de juego de Phil Mickelson en la USGA y los logros generales de su carrera se encuentran entre los más notables en la historia del juego", dijo el CEO de la USGA, Mike Davis, en un comunicado. "Estamos encantados de darle la bienvenida al Abierto de Estados Unidos de este año en Torrey Pines".

Mickelson jugó su primer US Open como aficionado en 1990 y en un momento jugó 23 seguidos desde 1994 hasta 2016, perdiéndose el torneo de 2017 debido a la graduación de su hija.

La USGA ha otorgado ahora a 35 jugadores 53 exenciones especiales que datan de 1966, cuando otorgó la primera a Ben Hogan.

Los estadounidenses Jack Nicklaus, cuatro veces ganador del US Open, recibió ocho y jugó su último en 2000 a los 60 años. Arnold Palmer recibió cinco, y jugó su último US Open en 1994 a los 64 años.

El surafricano Ernie Els obtuvo un exención especial en 2019. El último jugador que no ganó el US Open en recibir una exención especial fue el indio Vijay Singh, en 2010.