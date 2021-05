Perú vacuna contra la covid-19 a su delegación olímpica para Tokio 2020

La vacunación comenzó el sábado 8 de mayo y está a cargo de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud. EFE/Bienvenido Velasco/Archivo

Lima, 13 may (EFE).- El Gobierno peruano ha iniciado este jueves la vacunación contra la covid-19 de la delegación que participará en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, para cumplir con la solicitud del Comité Olímpico Internacional (COI) cursada meses atrás al presidente interino, Francisco Sagasti.

Pese a que la vacunación no era obligatoria para participar en la cita olímpica, el COI había recomendado encarecidamente a los comités nacionales procurar que sus delegaciones estuviesen vacunadas por respeto a los anfitriones.

La vacunación comenzó el sábado 8 de mayo y está a cargo de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, que coordinó el cronograma con el Comité Olímpico Peruano (COP).

De momento son veintitrés los deportistas peruanos clasificados para Tokio 2020, de ellos diecinueve para los Juegos Olímpicos y cuatro para los Paralímpicos, de disciplinas como atletismo, vela, surf, tiro y esgrima.

No obstante, el COP confía en que la delegación pueda incrementarse hasta superar la treintena de deportistas, número similar al que tuvo en Río de Janeiro 2016.

Además de los deportistas, también serán vacunados sus entrenadores y los oficiales a cargo de la delegación.

Asimismo, el Gobierno decidió suspender este jueves la vacunación de los integrantes de la selección peruana de fútbol que disputarán la Copa América.

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, decidió detener el proceso con los futbolistas y el cuerpo técnico tras conocerse que iban a ser inmunizados con vacunas de Pfizer, actualmente destinadas a personas de la tercera edad.

Esto a raíz de que en Perú no ha sido autorizada todavía la vacuna china de Sinovac, la única de la que dispone la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para vacunar a los participantes en sus torneos.