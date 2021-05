Perú mantiene tasa en 0,25% previo a segunda vuelta electoral

(Bloomberg) -- Perú mantuvo sus costos de endeudamiento en un mínimo histórico, mientras que su recuperación económica flaquea, al tiempo que los bonos y la moneda fluctúan tempestuosamente previo a la segunda vuelta presidencial del próximo mes.

El banco central mantuvo su tasa de referencia en 0,25%, la más baja entre las principales economías latinoamericanas, cumpliendo su compromiso de seguir apoyando durante un tiempo prolongado a la economía devastada por la pandemia. La decisión se mantuvo en línea con las expectativas de siete economistas encuestados por Bloomberg.

Días después de la reunión del banco en abril, los activos de la nación retrocedieron cuando Pedro Castillo, un maestro de escuela poco conocido de un partido marxista, ganó inesperadamente el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones. Los bonos y el sol extendieron sus pérdidas cuando las encuestas mostraron que Castillo tenía una ventaja de 20 puntos porcentuales sobre la excongresista Keiko Fujimori, posteriormente se recuperó cuando la brecha se redujo al margen de error.

La caída de 11% de la economía el año pasado fue más profunda que las contracciones sufridas por Colombia, Chile, Brasil y México. La situación se vio agravada por uno de los confinamientos más estrictos de la región y la inestabilidad política que le ha dado al país tres presidentes diferentes desde noviembre.

El índice de actividad económica, un proxy del producto interno bruto, sugiere que la recuperación económica posterior a la pandemia se detuvo en los dos primeros meses del año, en medio de un segundo repunte en los contagios.

El reciente aumento del precio del cobre, la mayor exportación de Perú, ilumina las perspectivas. Aun así, la economía no recuperará su nivel de producción prepandémico hasta el próximo año, según el Fondo Monetario Internacional.

Inversionistas inquietos

El mes pasado, la inflación se desaceleró inesperadamente, en tanto que los precios de los alimentos y bebidas bajaron. Perú cambió por última vez su tasa de interés en abril de 2020, cuando la redujo en un punto porcentual completo.

Lo que dice Bloomberg Economics

“En Perú, la inflación se mantiene cercana a la meta, la actividad es débil y la recuperación perdió impulso. La incertidumbre sobre las perspectivas sigue siendo alta y los riesgos son a la baja”.

-- Felipe Hernández, economista de Latino América

Castillo, de 51 años, inquietó a los inversionistas con sus propuestas para aumentar el control estatal sobre industrias estratégicas y redistribuir la riqueza. El candidato últimamente ha tratado de distanciarse de algunas de las posturas defendidas por su partido, Perú Libre, que elogia las políticas del exlíder socialista venezolano Hugo Chávez.

Una encuesta publicada por RPP Noticias esta semana encontró que Castillo tiene 34,2% de la intención de voto frente a 32% de Fujimori.

