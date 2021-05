O.Próximo.- Netanyahu subraya que la ofensiva israelí en Gaza "aún no ha acabado"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha subrayado que la ofensiva lanzada sobre la Franja de Gaza en respuesta al lanzamiento de cohetes "aún no ha acabado" y ha asegurado que esta operación ha permitido infligir "golpes significativos" contra Hamás y otros "grupos terroristas" que operan en dicho territorio.



Las Fuerzas de Defensa israelíes llevaron a cabo del jueves al viernes la noche más intensa de bombardeos --más de cien--, en el marco de un cruce de ataques con las milicias palestinas que ha dejado más de un centenar de muertos en la Franja de Gaza y nueve en Israel.



"En el último día, hemos atacado objetivos bajo tierra. Hamás pensó que podría esconderse ahí, pero no puede", ha advertido Netanyahu, en un mensaje en vídeo en el que ha dejado claro que "no pueden escapar". "Podemos llegar a ellos en cualquier parte", ha añadido.



El primer ministro israelí ha prometido que los milicianos "pagarán un precio muy alto" por los proyectiles que llevan días disparando desde la Franja y que han impactado en varias ciudades. Por este motivo, ha defendido que la ofensiva "aún no ha acabado" y que Israel hará "todo lo necesario" para "recuperar la seguridad de sus ciudades y sus ciudadanos".



Netanyahu, que ha agradecido el apoyo de varios líderes internacionales, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha insistido en que Israel actúa "en defensa propia" y ha acusado a Hamás de "esconderse detrás de civiles", después de que autoridades palestinas y organizaciones internacionales hayan denunciado ataques contra infraestructura civil y la muerte de más de una treintena de niños.



El Gobierno israelí mantiene abierta la posibilidad de iniciar una ofensiva terrestre sobre Gaza --la última fue en 2014-- y por ahora no se muestra dispuesto a un alto el fuego, algo que habría trasladado personalmente a una delegación egipcia que visitó esta semana la Franja y Tel Aviv.