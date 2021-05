O.Próximo.- Las fuerzas de Israel "neutralizan" a un palestino tras un intento de apuñalamiento en Cisjordania

Las FDI niegan cualquier tipo de incursión en suelo gazací



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han informado estes viernes de que un presunto atacante palestino ha sido "neutralizado" tras un intento de apuñalamiento cerca de un asentamiento en Cisjordania.



En declaraciones a la prensa, las fuerzas israelíes han matizado que el incidente se ha producido en el asentamiento de Ofra, si bien han confirmado que el atacante ha sido abatido en el lugar de los hechos. Según informaciones del diario 'The Times of Israel', varios efectivos habrían resultado heridos.



La Agencia de Seguridad de Israel, el Shin Bet, ha calificado de "terrorismo" los enfrentamientos étnicos y disturbios registrados en varias ciudades y ha señalado que está trabajando para reducir la violencia.



Para ello, el servicio de Inteligencia está utilizando todas sus "capacidades" para frustrar cualquier ataque o plan que implique disturbios y enfrentamientos. "Los que estén detrás serán identificados, localizados, arrestados, investigados y llevados ante la Justicia", ha anunciado en un comunicado.



"No vamos a dejar que los disturbios impongan el terror en las calles de Israel, ya sean cometidos por árabes o judíos", ha dicho el jefe del Shin Bet, Nadav Argaman.



El incidente en Cisjordania se enmarca en el aumento de la violencia en Jerusalén y la Franja de Gaza tras la anulación de las elecciones palestinas y las órdenes de desalojo en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este.



El Ejército israelí ha atacado en las últimas horas más de un centenar de objetivos del movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza, durante la que ha sido la noche más intensa de bombardeos desde el inicio de la nueva ronda de hostilidades que ha dejado un total, según el último balance del Ministerio de Salud gazací, 119 palestinos muertos. La cifra de muertos en el lado israelí asciende por el momento a nueve, según fuentes oficiales.



TROPAS ISRAELÍES EN SUELO GAZACÍ



Las fuerzas israelíes han rechazado a lo largo de la mañana que haya efectivos del Ejército en suelo gacací y ha achacado estas informaciones a un "malentendido". Las explicaciones han llegado después de que varios medios de comunicación difundieran que las tropas israelíes se encontraban operando en Gaza durante la noche.



Dicha información ha sido publicada después de que las FDI publicaran un comunicado en el que anunciaban ataques también desde tierra contra Hamás en la Franja de Gaza. Sin embargo, fuentes cercanas al Ejército han confirmado al citado periódico que no hay fuerzas desplegadas en la zona.



Así, los militares, tanques y artillería se encontrarían en la zona cercana a la frontera pero en suelo israelí. El portavoz de las fuerzas israelíes Hidai Zilberman ha indicado que se abrirá una investigación sobre la difusión de estas informaciones.



Las FDI están llevando a cabo una serie de bombardeos contra objetivos de Hamás en el norte de la Franja de Gaza, desde donde estarían planeando una serie de ataques contra el interior de Israel.