O.Próximo.- Israel ataca más de un centenar de objetivos en Gaza durante la noche más intensa de bombardeos

Las autoridades palestinas denuncian más de 119 muertos mientras una mujer israelí fallece cuando corría a un refugio antiaéreo



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Ejército israelí ha atacado en las últimas horas más de un centenar de objetivos del movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza, durante la que ha sido la noche más intensa de bombardeos desde el inicio de la nueva ronda de hostilidades que ha dejado un total, según el último balance del Ministerio de Salud gazací, 119 palestinos muertos.



Las autoridades sanitarias gazacíes han precisado que 27 de los fallecidos eran menores de edad y añadido que son más de 600 las personas que han resultado heridas en esta nueva escalada de violencia. Israel, por su parte, sigue insistiendo en que la mayoría de víctimas en territorio palestino son miembros de grupos terroristas o civiles fallecidos como consecuencia de cohetes fallidos de Hamás.



En lo que se refiere a las bajas israelíes, han sido confirmadas ya nueve víctimas mortales tras la muerte de una mujer de 50 años de edad que falleció al caer al suelo mientras se dirigía corriendo a un refugio antiaéreo en Ramat Gan. También ha resultado herido de gravedad un hombre de unos 60 años por el impacto de un cohete en la localidad de Askelón.



Tras una noche de intensos combates, este viernes por la mañana han vuelto a sonar las alarmas antiaéreas en Asdod, Sederot y la región de Shaar Haneguev. El Ejército ha informado de qu que en el transcurso de la noche del jueves y el viernes por la mañana, fueron disparados 220 proyectiles adicionales desde el enclave, de los cuales una treintena ellos no cruzaron la frontera y aterrizaron dentro de la Franja.



Además, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), han comunicado a través de su cuenta de Twitter que han derribado un avión no tripulado de Hamás lanzado hacia Israel.



Sobre la relación con el enclave, el Ejército israelí se ha visto obligado a desmentir informaciones que apuntaban a una incursión de sus fuerzas en el interior de la Franja de Gaza, y ha aprovechado para levantar la orden emitida el jueves por la noche por la que se obligaba a cualquier persona dentro de los cuatro kilómetros de la frontera de Gaza a permanecer en un refugio antiaéreo.



No obstante, recomiendan que los ciudadanos permanezcan cerca de estos enclaves para poder acceder rápidamente a ellos en caso de ser necesario.



Respecto a la represalia israelí sobre territorio gazací, las FDI han precisado que unos 160 aviones han llevado a cabo un ataque simultáneo masivo contra una red de túneles de Hamás debajo de la ciudad de Gaza alrededor de la medianoche del jueves. Durante casi 40 minutos, unos 450 misiles han alcanzado aproximadamente unos 150 objetivos en el norte de Gaza en un ataque del que todavía no han determinado los daños las fuerzas israelíes, según informa 'The Times of Israel'.



Además de los ataques aéreos, el Ejército israelí se ha servido de tanques, cañones de artillería y soldados de infantería en la frontera con Gaza para lanzar bombardeos contra objetivos de Hamás.



Por otro lado, la Policía israelí ha confirmado el arresto de al menos 43 personas durante otra noche de intensos disturbios en la ciudad de Lod, donde vive un destacado segmento de población árabe israelí, dentro de las tensiones comunitarias que comenzaron en Jerusalén Este.



La Policía también ha confirmado que una de las sinagogas de la ciudad fue incendiada y que un trabajador de los servicios de emergencia resultó herido de un disparo, según informa el diario 'Yedioth Aharonoth'.



En la ciudad árabe de Umm al Fahm, una familia judía de cinco personas, incluidos tres niños pequeños, fue atacada en su automóvil y tuvo que ser rescatada por la Policía.



En un intento por detener la creciente violencia, el ministro de Defensa del país, Benny Gantz, aprobó el lunes el despliegue de ocho unidades reservistas de la Policía Fronteriza, pero hasta ahora solo la mitad se ha presentado al servicio. La Policía esgrime que la lentitud de la respuesta se debe a la dificultad para movilizar a un número tan grande de agentes en un período de tiempo tan limitado.



El jueves por la mañana, Gantz ordenó el despliegue de otras diez unidades de reservistas de la Policía Fronteriza y solicitó al Ejército israelí que ayudara en los esfuerzos para restaurar la calma social.