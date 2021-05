O.Próximo.- Bennett vuelve a negociar con Netanyahu ya que un "cambio de gobierno" no podría lidiar con los disturbios

Continúan los violentos enfrentamientos en las ciudades mixtas de Israel



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El líder de Yamina, el conservador Naftali Bennett, ha afirmado este jueves que "elimina" su apoyo a "un cambio de Gobierno", formado por partidos de oposición, ya que este no podría "lidiar con los problemas de las ciudades mixtas", por lo que ha accedido a renovar la negociación de un acuerdo de gobierno con el partido Likud del actual primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.



Bennet se ha reunido con miembros de su formación y del Likud para reanudar las conversaciones, ya que descarta formar un acuerdo de gobierno con el jefe de Yesh Atid, Yair Lapid --que reemplazaría a Netanyahu--, a quien ya le ha comunicado la decisión.



El jefe de Yamina había estado avanzando en negociaciones para formar un gobierno de poder compartido con Lapid, con el apoyo de la Lista Árabe Unida que lidera Mansur Abbas, pero la posición de Bennett ha cambiado con la escalada del conflicto de Israel con Gaza y especialmente por los recientes enfrentamientos en las ciudades mixtas árabes-israelíes en el país.



"Cuando hay una ola de pogromos por parte de árabes en todo el país, y cuando las fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) deben estar involucradas, es un evento que cambia la realidad (...). El cambio de gobierno que se estaba formando no podrá lidiar con eso", ha dicho Bennett en conversaciones privadas, según informa 'The Times of Israel'.



Asimismo, ha incidido en que la situación de seguridad era la máxima prioridad y que estaba trabajando para formar un "gobierno de unidad nacional amplio".



Por su parte, Lapid ha respondido a la decisión de Bennett asegurando que continuará con sus esfuerzos. "Bennett está equivocado, seguiré volcando cada piedra para formar un gobierno (...). El cambio no se hace cuando es conveniente, se hace cuando el camino es el correcto. Seguiré trabajando para formar un gobierno y, si es necesario, iremos a más elecciones y ganaremos", ha apostillado.



Abbas, por otro lado, ha aseverado al Canal 12 que no descarta apoyar elecciones directas y que el partido consideraría tal propuesta si incluyera un acuerdo que fuera beneficioso para el público árabe. Celebrar elecciones directas es la opción de Netanyahu para romper con el estancamiento político y reforzar su poder.



CONTINÚAN LOS ENFRENTAMIENTOS



Los enfrentamientos violentos entre árabes e israelíes en distintas ciudades, con protestas, linchamientos y disturbios han continuado una jornada más.



La Policía israelí ha detenido a cerca de 120 personas en el marco de estos incidentes en Tel Aviv, Beerseba o Musmus, entre otros, donde, en algunos casos los policías han utilizado "medios de dispersión de disturbios".



Mientras, en la ciudad de Lod, de las más afectadas por los enfrentamientos, se han notificado nuevos ataques entre árabes y judíos, con destrozos en propiedades e incendios de negocios, así como al menos tres tiroteos, recoge 'The Jerusalem Post'.



En esta ciudad, donde se ha declarado el estado de emergencia, un joven ha resultado herido de bala en las últimas horas, mientras un judío ha sido apuñalado cerca de una mezquita.



Según recoge la agencia palestina WAFA, judíos encapuchados y vestidos de negro han quemado también una tienda de palestinos en Lod.



El ministro de Defensa, Benny Gantz, ha avanzado en la noche del jueves que la declaración de emergencia civil en Lod se extenderá otras 48 horas, lo que permitirá asignar fuerzas de rescate bajo el mando de la Policía, otorgar mayor acceso al equipo requerido y restringir el movimiento de los residentes de la zona.



En Jaffa, cerca de Tel Aviv, por otra parte, un soldado de 19 años de las FDI ha resultado gravemente herido después de ser atacado por alborotadores, tras lo que fue atendido por el servicio de emergencias Magen David Adom.



En este contexto, el jefe de la Policía de Israel, Kobi Shabtai, ha manifestado ante Netanyahu que el diputado Itamar Ben Gvir, de extrema derecha, es responsable de los actuales disturbios entre árabes y judíos, informa Canal 12.



Shabtai ha dicho que cada vez que la Policía parece estar controlando una zona, Ben Gvir, del partido religioso sionista, aparece para avivar las llamas. "El responsable de esta intifada es Itamar Ben Gvir", ha apostillado.



"Comenzó con la protesta de Lehava en la Puerta de Damasco (...) Continuó con provocaciones en Sheij Jarrá, y ahora se está moviendo con los activistas de Lehava --organización israelí de ultraderecha--", ha condenado el jefe de la Policía.