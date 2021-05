No hay "pruebas" de que la cepa india "escape a las vacunas", según un ministro británico

Londres. EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 14 may (EFE).- Los casos de la variante india del coronavirus han aumentado en los últimos días en el Reino Unido, pero no hay pruebas de que esta cepa "escape a las vacunas", señaló este viernes el ministro británico de Vacunas, Nadhim Zahawi.

Las autoridades sanitarias en Inglaterra registraron el jueves 1.313 casos de la variante india, más del doble de los 520 detectados el pasado 5 de mayo.

"En este momento no tenemos pruebas de que escape a las vacunas o que sea más grave para las personas", dijo Zahawi en unas declaraciones a la cadena Sky News, ante la creciente inquietud del Gobierno por el rápido avance de los contagios de esta cepa.

El ministro señaló que las autoridades están considerando vacunar pronto a los jóvenes en las zonas donde se ha registrado un aumento de la cepa, dado que los menores de 30 años no entran en este momento en el programa de vacunación de la población británica.

No obstante, el Gobierno se ha marcado como objetivo vacunar a todos los mayores de 18 años para finales del próximo mes de julio.

Zahawi agregó que los expertos están estudiando la manera de flexibilizar el plan de inmunización para "hacerlo lo más efectivo posible a fin de lidiar con el aumento de esta variante".

"Ellos tomarán esas decisiones y nosotros estaremos preparados para implementarlas", indicó.

Las autoridades no descartan introducir restricciones a nivel local para contener la cepa en las zonas más afectadas, como es el caso de la localidad de Bolton, norte de Inglaterra.

A partir del próximo día 17 estarán autorizadas las vacaciones en el extranjero y a finales de junio se pondrá fin a las restricciones en el país, de acuerdo con el plan de desescalada del Gobierno.

El primer ministro británico, Boris Johnson, se declaró ayer "inquieto" por el incremento de casos de la variante india y dijo que el Ejecutivo no descartaba "nada" al ser cuestionado por periodistas sobre la posibilidad de decretar confinamientos locales.

"En este momento hay un amplio abanico de opiniones científicas sobre lo que podría ocurrir. Queremos estar seguros de que damos todos los pasos prudentes y precavidos que estén a nuestro alcance", dijo el primer ministro.

El jueves, el Reino Unido registró otras 11 muertes y 2.657 contagios de la covid-19.