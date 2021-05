New York Knicks logra derrotar a San Antonio Spurs (102-98)

New York Knicks logró vencer en casa frente a San Antonio Spurs por 102-98 en una nueva jornada de la NBA. En la anterior jornada, los jugadores de New York Knicks sufrieron una derrota fuera de casa contra Los Angeles Lakers por 101-99. Por su parte, los de San Antonio Spurs también perdieron a domicilio con Brooklyn Nets por 128-116 y tras el encuentro acumulan un total de cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos. En este momento, New York Knicks cuenta con 39 partidos ganados de 70 disputados, lo que le permitiría clasificarse a los Play-off, mientras que San Antonio Spurs se quedaría fuera de los puestos de Play-off con 33 partidos ganados de 70 jugados.

El primer cuarto tuvo varios movimientos en el marcador y concluyó con un resultado de 20-18. Después, el segundo cuarto de nuevo tuvo alternancias en el marcador hasta que acabó con un resultado parcial de 26-25. Tras esto, los rivales acumularon un total de 46-43 puntos antes del descanso.

Durante el tercer cuarto el equipo visitante consiguió recuperar puntos hasta remontar el partido, de hecho, el equipo consiguió un parcial durante este cuarto de 14-0 y alcanzó una diferencia de 17 puntos (58-75) hasta que finalizó con un resultado parcial de 27-34 y un 73-77 total. Finalmente, en el transcurso del último cuarto nuevamente hubo varios movimientos en el marcador y el cuarto terminó con un resultado parcial de 29-21. Tras todo esto, el partido finalizaba con un resultado de 102-98 a favor del equipo local.

Durante el partido, destacó la participación de Alec Burks y Julius Randle, que consiguieron 30 puntos, dos asistencias y 10 rebotes y 25 puntos, nueve asistencias y nueve rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Demar Derozan y Dejounte Murray, con 27 puntos, cuatro asistencias y ocho rebotes y 14 puntos, siete asistencias y nueve rebotes respectivamente.

El próximo choque de New York Knicks será contra Charlotte Hornets en el Madison Square Garden, mientras que el próximo rival de San Antonio Spurs será Phoenix Suns, con el que se enfrentará en el At&t Center.