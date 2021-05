Musk redobla críticas al bitcóin y Tesla se desploma: Gráfico

(Bloomberg) -- Las acciones de Tesla se dirigen a su peor caída semanal desde la liquidación de marzo de 2020 impulsada por el coronavirus, tras caer por debajo de un nivel cuidadosamente vigilado. Elon Musk, redobló sus ataques a los requisitos de energía del bitcóin, calificando de “locas” las recientes tendencias de consumo. Musk escribió en Twitter que el consumo de electricidad del bitcóin se ha disparado este año. Es el segundo día que critica a la minería de criptomonedas por el uso de combustibles fósiles y se produce después de un anuncio de que Tesla suspendería las compras de automóviles con bitcoines. El giro hizo que los precios se desplomaran de forma generalizada. No está claro qué motivó la decisión.

