MOE: Hubo 112 hechos de violencia contra líderes en Colombia de enero a marzo

Bogotá, 14 may (EFE).- La Misión de Observación Electoral (MOE) registró que en el primer trimestre de este año hubo en Colombia 112 hechos de violencia contra líderes políticos, sociales y comunales, y que los departamentos más peligrosos para estas personas son Antioquia, Cesar, Sucre y Cauca.

Así lo aseguró la MOE en un comunicado en el que explica que "las agresiones (en el primer trimestre de 2021) disminuyeron en un 13 % en comparación con el mismo periodo de 2020, pero aumentaron en un 20 % respecto a lo ocurrido en 2019".

Detalló que pese a que Antioquia (noreste), Cauca (suroeste), Cesar y Sucre (ambos en el Caribe), son los lugares más inseguros para los líderes, los hechos violentos se registraron en 21 de los 32 departamentos del país.

"Con apenas tres meses de registros durante este año, el fenómeno ya tiene afectaciones en el 66 % de los departamentos", dijo la MOE, que urgió la "acción urgente" de autoridades "para proteger la vida de los líderes y lideresas en todo el país".

VIOLENCIA EN MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR EL GOBIERNO

Bajo la figura de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Gobierno colombiano le dio prioridad a 170 municipios colombianos para desarrollar allí planes y programas para mejorar su situación pues esas zonas son las más afectadas por el conflicto armado y tienen los mayores índices de pobreza, presencia de economías ilícitas y debilidad institucional.

Sin embargo, según la MOE, allí se han cometido más de la mitad de la totalidad de hechos violentos del país (52 %).

"Si bien este número se redujo en un 8 % en los tres primeros meses de 2021, pasando de 63 a 58 hechos, hubo un incremento del 9 % en las amenazas y de 75 % en los atentados".

La MOE detalla que los líderes sociales son el tipo de liderazgo más afectado, con un total de 60 hechos victimizantes y que en lo que va de 2021 han concentrado el 54 % de los asesinatos registrados en el país.

El organismo enfatiza sobre la situación vivida por los liderazgos indígenas, ya que las 16 afectaciones en su contra representan un aumento del 33 % frente a lo ocurrido en el mismo periodo del año anterior. "Aunado a esto, el 44 % de los hechos violentos perpetrados en su contra fueron letales: seis asesinatos y un atentado", dice el organismo.

"No podemos normalizar la violencia en los territorios; las luchas en defensa de los derechos no pueden seguir costando la vida a nuestros líderes", dijo la directora de la MOE, Alejandra Barrios, citada en un comunicado.

De otro lado, en el primer trimestre de 2021 hubo 42 hechos de violencia en contra líderes políticos y, según la MOE, "resulta preocupante el recrudecimiento de la violencia, en la medida que los asesinatos aumentaron un 62 % en comparación con el primer trimestre de 2020 al pasar de 8 a 13".

Al respecto, el subcoordinador del observatorio político electoral de la MOE, Diego Rubiano, aseguró que "este panorama genera preocupación pues si la violencia contra líderes políticos se está recrudeciendo desde el año preelectoral, el 2022 puede presentar un panorama devastador".