"Me falta de bastante a mucho" para estar al 100%, reconoce Marc Márquez a la AFP

A Marc Márquez todo le iba bien. Pero una caída, en julio de 2020, en Jerez, se cruzó en el camino del óctuple campeón del mundo de motociclismo. El resultado fue una fractura de húmero de su brazo derecho. Nueve meses después, y tres operaciones mediante, el piloto español de Honda volvía, en Portugal, tercera carrera del Mundial de 2021, el 18 de abril, donde terminó séptimo.

Tras ser noveno dos semanas después en Jerez, afronta el domingo, en Le Mans, el Gran Premio de Francia, quinta manga de la temporada. Pero le falta "de bastante a mucho" para estar al cien por cien, reconoce Márquez en una entrevista a la AFP.

El piloto catalán, seis veces campeón de MotoGP, una de Moto2 y otra de Moto3, es consciente de que este año es complicado añadir otro título a su palmarés. Con 16 puntos, ocupa el decimoquinto lugar en el Mundial.

"Este año es muy difícil pensar en el título, pero tengo 28 años, espero que me queden muchos por delante y pueda volver a ser el mismo", sentencia.

Pregunta: ¿Una lesión grave y nueves meses sin poder pilotar hace ser más precavido en las carreras?

Respuesta: A nivel mental, el período de esos nueve meses fue duro. Pero no por el tiempo que estaba en casa sino porque no podía estar y el campeonato iba avanzando. Es duro cuando ves que cuesta que llegue ese objetivo de volver a subirte a una moto. Ese nerviosismo lo tienes que compensar con paciencia. Luego, cuando te sientes más o menos recuperado, ya que aún no estoy recuperado cien por cien, cuando el doctor te da el OK, tu cuerpo quiere cambiar el chip e ir en moto. Y no pienso en lo que me he hecho, ni en lo que me puedo hacer, en el miedo o el riesgo. Eres consciente del riesgo que asumes cada vez que te subes a una moto, pero sigo con la mentalidad de antes. Si tomas miedo, vale más pensar las cosas fríamente y quizás tomar la decisión de quedarte en casa. De momento no es el caso.

P: Me dice que todavía no está al cien por cien. ¿Qué es lo que le falta?

R: Me falta de bastante a mucho, no veo cerca estar al cien por cien. Tengo una limitación, que es física, a nivel de fuerza. El doctor me lo dijo: 'te doy el OK a nivel de hueso, para ir en una moto, porque no hay riesgo de que se vuelva a romper', que era lo que más me preocupaba. Me falta fuerza y la debo ir tomando. Con una pseudoartrosis infectada (en su tercera operación), a los seis meses uno empieza a hacer cosas. Yo empecé a los cuatro. A los cinco ya estoy encima de una moto. Aún falta para estar al cien por cien. Veo que no puedo pilotar como quiero ni hacer la fuerza que quiero. En las carreras tengo que ir gestionándome constantemente porque si me paso un poquito de apretar físicamente, lo que significa ir más rápido, te fundes. En bici, si vas dos kilómetros más rápido en tu ritmo, te cansas y tus piernas dicen basta. En la moto lo mismo. Tengo que ir gestionando las carreras, cosa que antes no hacía. Tenía el físico de empezar y acabar al cien por cien.

P: ¿En estas condiciones, cuáles son sus aspiraciones este año, luchará por el título?

R: No estoy en la situación ni mentalmente ni físicamente de aspirar al título, hoy, antes de la carrera de Le Mans. Mi principal objetivo, ahora, es volverme a encontrar como me encontraba encima de la moto, pilotar como yo quiero, no como me lleva la moto. He podido acabar las dos carreras que he hecho en el Top 10, que no está nada mal. Pero no es el resultado que queremos, así que el primer objetivo es volver a estar físicamente al cien por cien. Es cuestión de tiempo. Cuando me encuentre físicamente bien, lo otro será una consecuencia. Luego vendrá tal vez el objetivo de volver a estar en podios y ganar carreras. Este año es muy difícil pensar en el título, pero tengo 28 años, espero que me queden muchos por delante y pueda volver a ser el mismo.

P: ¿Y a final de temporada podrá luchar por los podios?

R: Espero que pueda en la segunda parte de temporada. Veremos, porque cuando no es una cosa es otra en el brazo. Cuando no sale un dolor de codo, sale uno de hombro. La fractura es en el húmero pero el codo y el hombro van relacionados al húmero y siempre hay dolores, molestias, que en una recuperación pasan. Y estoy en eso, en una recuperación aún. Así que espero que en la segunda parte de la temporada pueda volver a ser el mismo a nivel de pilotaje y físico.

P: ¿Pese a que casi descarta el título este año, piensa, a largo plazo, con sus seis títulos en MotoGP, superar los ocho en la categoría reina de Giacomo Agostini y los siete de Valentino Rossi?

R: Cada año lo afronto con la mentalidad de aspirar a un título, de aspirar a ganar. Es lo que me gusta y por lo que compito. Me gusta el sabor de la victoria. Y es lo que intentaré cada año. Este año, con la lesión, no estoy en condiciones de luchar por el título de momento, pero veremos, la temporada es muy larga. Y el año que viene ojalá pueda estar al cien por cien. No me ha marcado nunca un número y no lo voy a hacer ahora. Quiero disfrutar cada año y que venga lo que tenga que venir.

psr/pm