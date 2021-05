McPhee marca la pauta en Moto3 una tanda muy complicada por la lluvia

El piloto británico de Moto3 John McPhee (Petronas Srpinta Racing) durante el segundo día de entrenamientos libres del Gran Premio Red Bull de España, el pasado mes de julio. EFE/Román Ríos/Archivo

Le Mans (Francia), 14 may (EFE).- El británico John McPhee (Honda) dominó la primera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Francia de Moto3 en el circuito de Le Mans, que se disputó en unas condiciones muy complicadas por la lluvia, lo que provocó numerosas caídas.

McPhee, con un mejor tiempo de 1:53.294 en la última vuelta, superó en más de medio segundo los registros de sus inmediatos perseguidores, los españoles Pedro Acosta (KTM), que se cayó hasta en dos ocasiones en un circuito en el que por diferentes circunstancias no ha rodado nunca, y de Sergio García Dols (Gasgas), que como el británico lograron su mejor tiempo en la última vuelta de la tanda libre.

El piloto británico no ha conseguido todavía sumar puntos en la presente temporada al concluir todas sus participaciones por caída, pero en estas condiciones de mojado podría ser uno de los grandes candidatos a la victoria, como evidencia su registro, mucho mejor que la de cualquiera de sus rivales.

La lluvia, las bajas temperaturas y el asfalto completamente mojado del circuito de La Sarthe, se convirtieron en una trampa para casi todos los pilotos, pues hasta dieciséis de ellos se fueron al suelo, algunos de ellos en dos ocasiones, como en los casos del italiano Andrea Migno (Honda) y los españoles Pedro Acosta (KTM) y Xavier Artigas (Honda), pero que también sufrieron otros referentes de la categoría.

Los italianos Dennis Foggia (Honda), Niccolo Antonelli (Honda) o Romano Fenati (Husqvarna), los españoles Carlos Tatay (KTM), Jeremy Alcoba (Honda) y Adrián Fernández (Husqvarna), el japonés Kaito Toba (KTM), el turco Denis Öncü (KTM) o el surafricano Darryn Binder (Honda), entre otros, también probaron la dureza del asfalto francés, en unas condiciones muy complicadas durante toda la mañana.