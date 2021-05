Matteo Salvini evita un segundo juicio por su política migratoria

El líder ultraderechista Matteo Salvini. EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

Roma, 14 may (EFE).- El Tribunal de la ciudad italiana de Catania (sur) decidió hoy no abrir juicio contra el líder ultraderechista Matteo Salvini, acusado de bloquear el desembarco de la nave militar "Gregoretti" con 131 inmigrantes salvados en el mar en julio de 2019, cuando era ministro del Interior.

Salvini estaba imputado por el delito de "secuestro de personas" por aquellos hechos, enmarcados en su férrea política de puertos cerrados a la inmigración, pero el tribunal decidió hoy archivar la causa, tal y como había solicitado la Fiscalía, según avanzan fuentes próximas al líder de la Liga.

Por otro lado, el Tribunal de Palermo, en una causa distinta, decidió el pasado 17 de abril abrir un juicio contra Salvini por unos hechos similares: impedir el desembarco de unos 150 migrantes salvados por el barco de la ONG española Open Arms en agosto de 2019.

A la salida del tribunal Salvini dijo sentirse "contento" y dedicó este veredicto a sus hijos, "a los italianos y extranjeros de bien" y a las fuerzas del orden.

Asimismo, apuntó que como ministro solo quiso "defender la dignidad y los confines italianos" con sus políticas dirigidas a frenar el flujo migratorio del Mediterráneo desde África, y prometió que si vuelve al gobierno hará "exactamente lo mismo".

En la causa de Catania, Salvini estaba acusado de impedir como ministro del Interior el desembarco de los inmigrantes acogidos a bordo del barco de la Guardia Costera italiana "Gregoretti" rescatados en el Mediterráneo.

En su defensa siempre sostuvo que aquella política era compartida y consensuada por toda la coalición de Gobierno de aquel entonces, formada por su partido y por el antisistema Movimiento Cinco Estrellas y presidida por Giuseppe Conte.

Por el "Caso Gregoretti" han testificado el propio Conte, así como los entonces ministros de Defensa, Elisabetta Trenta; Infraestructuras, Danilo Toninelli; Interior, Luciana Lamorgese, y Exteriores, Luigi Di Maio (estos dos últimos aún hoy en el cargo).

La abogada de Salvini, Giulia Bongiorno, expresó este viernes su satisfacción por el archivo de esta segunda causa y dijo que el juez de Catania ha instruido un juicio preliminar "mucho más profundo" que el de Palermo, que sí ha permitido el juicio.

"Este juez ha sido extremadamente riguroso y atento porque desde el principio no ha querido juzgar de forma superficial", refirió la letrada.