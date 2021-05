Lucía Fernanda, hija de Antonio Carmona y Mariola Orellana, pide paso con 'Bailando con mi gente'

MADRID, 14 (CHANCE)



Digna heredera del talento de los Carmona y consolidándose como una de las nuevas artistas a tener en cuenta, Lucía Fernanda, hija de Antonio Carmona y Mariola Orellana, muchos ya consideran a la talentosa cantante la 'nueva' Rosalía y la 'Beyoncé española'. Unos piropazos que la joven se ha ganado con su nuevo tema "Bailando mi gente", que acaba de estrenarse en todas las plataformas musicales y que promete convertirse en uno de los éxitos de los próximos meses.



Feliz con el resultado, Lucía Fernanda confiesa que es una canción muy especial para ella. "He dedicado mucho tiempo y muchas ganas y deseando que la gente vibre y se lo goce". "Dentro de todo el momento que estamos viviendo, que puedan bailar este tema que se llama 'Bailando con mi gente' y que lo puedan bailar con su gente de la manera más respetuosa posible".



Muy crítica con los botellones y fiestas que se han vivido en diferentes ciudades tras el fin del Estado de Alarma, Lucía Fernanda cree que "hay que tener una responsabilidad. Aunque nos hayan dado ciertas libertades sigue habiendo un nivel de contagios enorme y hay que seguir teniendo conciencia y respeto hacia los demás".



Emocionadísima por el lanzamiento de su primer álbum, la hija de Antonio Carmona y Mariola Orellana desvela que en casa "nos damos consejos todos. Como en todas las familias nos aconsejamos y nos apoyamos". "Yo soy más de dejarme llevar, pero al final los consejos siempre me vienen bien y también los pido porque hay que saber asesorarse, hay que saber rodearse de gente que te diga las cosas, que te diga las verdades sobre todo y la verdad que yo estoy muy contenta de la gente que tengo a mi alrededor, me apoya y me dice la verdad, sobre todo", añade.