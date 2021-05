Los cuartos de final del Clausura mexicano definen mañana dos clasificados

Jugadores de Cruz Azul celebran un gol contra San Luis hoy, durante un partido correspondiente a la jornada 16 del torneo mexicano de fútbol, en el estadio Azteca de Ciudad de México (México). EFE/ Carlos Ramírez/Archivo

México, 14 may (EFE).- El Cruz Azul del entrenador peruano Juan Reynoso se jugará la vida este sábado ante el Toluca del argentino Hernán Cristante, en los cuartos de final del torneo Clausura 2021 del fútbol mexicano.

En el Clausura, el Cruz Azul busca terminar con una sequía de más de 23 años sin ganar un título de Liga.

Los Azules cayeron el miércoles por 2-1 ante el Toluca en el duelo de ida de los cuartos de final en el que Reynoso sufrió críticas por dejar en el banquillo a dos de sus mejores futbolistas en ataque, el delantero uruguayo Jonathan Rodríguez y el centrocampista Orbelín Pineda.

El técnico de 51 años explicó sus ausencias como parte de su estrategia para tratar de neutralizar a un Toluca que ganó con dos goles de penaltis convertidos por el argentino Pedro Alexis Canelo y el ecuatoriano Michael Estrada, mientras que por Cruz Azul descontó el argentino Guillermo 'Pol' Fernández

Los celestes fueron el mejor equipo de la fase regular, con 13 victorias, dos empates y dos derrotas, además de terminar con una racha de 15 partidos sin perder.

Sin embargo, Reynoso ha reiterado que su buen torneo no servirá de nada si 'La Máquina' no lograr terminar con la sequía de títulos que le han acarreado burlas y una supuesta maldición que los ha hecho perder en los momentos decisivos.

El Toluca del estratega argentino Hernán Cristante buscará sacar provecho de la presión que existe en el Cruz Azul para finiquitar el duelo de vuelta apoyado en Canelo, el jugador con más goles en la fase regular, con 11.

Cristante deberá hacer valer una de las fortalezas del Toluca, el ataque. En el calendario regular los Diablos Rojos finalizaron con 26 goles, la mejor cifra junto al América y Cruz Azul.

En el otro partido del sábado, el sorprendente Puebla, con la cuarta nómina menos valiosa en el balompié mexicano, pretende vencer como local al Atlas para darle la vuelta a la serie de los cuartos de final.

En la ida, el Atlas del entrenador argentino Diego Cocca, venció por 1-0 al Puebla del técnico argentino Nicolás Larcamón, criticado por no usar como titular al delantero peruano-mexicano Santiago Ormeño.

Larcamón pretende que el Puebla haga valer su condición de local en el estadio Cuauhtémoc, donde su equipo firmó un récord de tres victorias, cuatro empates y dos derrotas, además de solo recibir cinco goles por 10 anotados.

Para ello deberá imponerse a un Atlas que acumula una racha de tres victorias en fila, además de solo una derrota en sus últimos cinco partidos.

Los ganadores de estas dos series clasificarán a las semifinales en las que enfrentarán al los triunfadores de las otras eliminatorias de cuartos entre el América-Pachuca y Monterrey-Santos Laguna, que jugarán el domingo.