LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

Viernes 14 de mayo de 2021

LO ÚLTIMO

Estados y empresas en EEUU tratan de entender las nuevas directrices sobre mascarillas

Las falsedades sobre el coronavirus y las vacunas agravan crisis de salud en India

Turquía retira video de promoción de turismo tras causar furia en redes sociales

Disney aumenta límite de admisión en sus parques

Para conseguir trabajo en Delta Air Lines primero hay que vacunarse

PRIMERA PLANA

MOR-GEN ISRAEL-PALESTINOS

CIUDAD DE GAZA - Los palestinos tomaron a sus hijos y cargaron sus pertenencias para huir de los barrios de la periferia de Ciudad de Gaza, mientras Israel desencadenaba una intensa andanada de disparos de tanques y su fuerza aérea. Israel dice estar eliminando una red de túneles de milicianos. Por otra parte, en Cisjordania, ataques del ejército israelí mataron a seis palestinos en varias partes del territorio. Por Fares Akram y Joseph Krauss. 830 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MOR-GEN GAZA-HOSPITALES

CIUDAD DE GAZA - Hace apenas unas semanas el frágil sistema de salud de la Franja de Gaza enfrentaba con dificultades un aumento descontrolado de casos de COVID-19. Las autoridades desalojaron quirófanos, suspendieron la atención médica no esencial y asignaron los doctores a los pacientes con dificultad para respirar. Ahora deben lidiar con una crisis diferente: víctimas de bombardeos debido al estallido de violencia más reciente entre Israel y Hamas. Por Isabel Debre y Fares Akram. 650 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-POL EEUU-REPUBLICANOS DIVIDIDOS

SIN PROCEDENCIA - Los republicanos elevan al liderazgo de su bloque en la Cámara de Representantes de Estados Unidos a una ardiente defensora de Donald Trump, la representante Elise Stefanik, con la esperanza de poner fin a su acerba guerra civil en torno a la lucha implacable de Liz Cheney contra el expresidente. Stefanik, una moderada convertida en partidaria de Trump que ha difundido muchas de sus denuncias falsas de fraude electoral, ocupará el puesto que Cheney ejerció durante dos años. Por Alan Fram y Mary Clare Jalonick. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN AP EXPLICA-CHILE-ELECCIONES

SANTIAGO - ¿Qué elegirán los chilenos el próximo sábado y domingo? AP explica las cuatro elecciones nacionales simultáneas del fin de semana entre las que destaca la de una asamblea constituyente de 155 miembros que redactará una nueva carta magna que busca reemplazar a la implantada por la dictadura militar de 1973 a 1990. Por Eva Vergara. 918 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN REPUBLICANOS-ESTADO DE NEGACIÓN

WASHINGTON - La “gran mentira” de que a Donald Trump le robaron las elecciones se amplía: ignorando la amplia evidencia disponible, muchos republicanos dicen ahora que no hubo una insurrección el 6 de enero. El ataque al Capitolio pareció más bien “una visita turística”, según un representante. Por Mary Clare Jalonick. 965 palabras. AP Foto. ENVIADO.

REP-GEN CORONAVIRUS-ANTIVACUNA-NEGOCIO

SIN PROCEDENCIA - Algunos integrantes del movimiento que se opone a las vacunas contra el COVID-19 ganan fortunas con videos y otros productos “explotando la desinformación”, según expertos. Por Michelle R. Smith y Jonathan Reiss. 900 palabras. AP Foto.

REP-GEN ISRAEL-EL LEGADO DE KAHNE

JERUSALÉN - En la década de 1980, la violenta ideología antiárabe del rabino Meir Kahane fue considerada tan repugnante que lo expulsaron del parlamento israelí y Estados Unidos lo consideró jefe de una organización terrorista. Sus discípulos, sin embargo, desfilan hoy por las calles de Jerusalén gritando “¡muerte a los árabes!” y apaleando a cualquier árabe que se les cruza en el camino. Por Josef Federman y Joseph Krauss. 950 palabras. AP Foto.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMN-GEN MEXICO-CANDIDATO ASESINADO

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anuncia que se ordenó una investigación del asesinato de un candidato a alcalde del norte del país en medio de la campaña para las elecciones intermedias de junio, que se ha visto estremecida por una serie de ataques violentos a políticos. 458 palabras. ENVIADO.

AMS-ECO ARGENTINA-FMI

BUENOS AIRES - El presidente argentino Alberto Fernández y la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, se reúnen para avanzar en la refinanciación de la deuda sobre la que Argentina pide una “reducción de sobretasas” y otras medidas que aliviarían al país en la actual situación de crisis económica y social. 515 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMS-GEN ECUADOR-EXCANDIDATO ENTREVISTA

QUITO - El excandidato presidencial Yaku Pérez, quien estuvo a punto de llegar al balotaje como postulante de los indígenas en Ecuador, se muestra preocupado por el futuro inmediato de su país, dice que no coincide con los gobiernos de Venezuela y Colombia y expresa dudas sobre la propuesta del postulante indígena en Perú. Por Gonzalo Solano. 717 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN NO FUE REAL

CIUDAD DE MÉXICO - Esta semana se dijo falsamente que Rusia había ofrecido ayuda a México para investigar el accidente en el metro; que los resultados preliminares de las elecciones mexicanas podían ser alterados; que la Guardia Nacional mexicana había encontrado un paquete de boletas escondido; que expertos de Harvard habían advertido que el cohete chino caería en Puerto Rico; que un gobernador mexicano había cedido ante el crimen organizado y que el presidente Joe Biden había prohibido la oración. Pero ninguna de estas afirmaciones es correcta. Por Rafael Cabrera, Marcos Martínez Chacón y Abril Mulato. 3.101 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU

SIN PROCEDENCIA — Varios estados adoptaron inmediatamente y con entusiasmo las nuevas directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU, que dicen que las personas completamente vacunadas no tienen que usar mascarillas al aire libre ni en la mayoría de las situaciones bajo techo, pero otros estados y ciudades, así como algunas grandes empresas, dudan de la seguridad o incluso de la viabilidad de este enfoque. Por Heather Hollingsworth y Stephen Groves. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-BOINA VERDE ESPIA

FALLS CHURCH, Virginia — — Un ex boina verde del ejército de EEUU, que confesó haber revelado secretos militares a Rusia durante 15 años, es condenado a más de 15 años de prisión por espionaje. Por Matthew Barakat. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN EEUU-CIBERATAQUE-GASOLINA

SIN PROCEDENCIA - La falta de combustible en las gasolineras se extiende por una zona que va del sur de Estados Unidos a los estados centrales de la costa atlántica, luego de un ciberataque que obligó a cerrar la mayor tubería de gasolina del país. Virginia y Washington, D.C., son algunas de las zonas más golpeadas. 400 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

REP-GEN CORONAVIRUS-INDIA-REMEDIOS FALSOS

NUEVA DELHI — Curaciones falsas. Cuentos aterradores de efectos secundarios de las vacunas. Afirmaciones infundadas de que los musulmanes diseminan el virus. Alimentados por angustia, desesperación y desconfianza en el gobierno, rumores y fraudes se difunden en las redes sociales en India, agravando la crisis humanitaria del país. Por David Klepper y Neha Mehrotra. 840 palabras. AP Foto. ENVIADO.

EUR-GEN CORONAVIRUS-EUROPA TURISMO

NAXOS, Grecia - Los países del sur de Europa se apresuran para abrirse al turismo pese a la demora en la implementación de un pasaporte especial de la Unión Europea. Grecia es el más reciente en iniciar su campaña vacacional mientras alivia las restricciones y se centra en la vacunación. Otros destinos ofrecen incentivos para viajar, relajan los requisitos de entrada y dan incluso bonos para actividades. Por Derek Gatopulos y Thanassis Stavrakis. 696 palabras. AP Foto. ENVIADO

Con:

-CORONAVIRUS-MEXICO RESORTS: Costa caribeña mexicana, en “riesgo inminente” de cuarentena.

-CORONAVIRUS-TURQUÍA: Turquía retira video de promoción de turismo tras causar furia en redes sociales

-CORONAVIRUS-DISNEY: Disney aumenta límite de admisión en sus parques

-CORONAVIRUS-DELTA VACUNA: Para conseguir trabajo en Delta hay que vacunarse

-CORONAVIRUS-INDIA: Modi advierte de llegada de coronavirus a zonas rurales.

-CORONAVIRUS-JAPON: Japón ampliará estado emergencia por pandemia antes de JJOO.

EUR-GEN IRLANDA-CIBERATAQUE

LONDRES - El Departamento de Salud de Irlanda bloquea sus sistemas informáticos tras sufrir lo que describió como un “ataque importante de ransomware”. Las citas para la vacunación contra el COVID-19 no se vieron afectadas. El ataque subrayó las preocupaciones sobre la vulnerabilidad de infraestructuras criticas frente a grupos de piratas informáticos y otros delincuentes. 370 palabras. ENVIADO.

EUR-GEN PAPA-ITALIA-NATALIDAD

ROMA - El papa Francisco suma su voz al coro de alarma sobre la crisis demográfica en Italia al exhortar al gobierno a implementar políticas que provean la estabilidad financiera necesaria para alentar a los jóvenes a quedarse en el país y tener familia. Por Nicole Winfield. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ASI-GEN AFGANISTAN

KABUL - Explota una bomba en el interior de una mezquita de Kabul durante la oración y deja al menos 12 personas muertas y 15 heridas. El imán del templo fue uno de los fallecidos. Por Tameem Akhgar. 450 palabras. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-OLI CORONAVIRUS-TOKIO-PETITORIO

TOKIO - Los promotores de una campaña en línea a favor de la cancelación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio entregan un petitorio con más de 350.000 firmas a los organizadores, al COI y a otras autoridades. Por Stephen Wade y Yuri Kageyama. 586 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT MEXICO-CLAUSURA

CIUDAD DE MÉXICO - Cinco meses después de un épico colapso en liguilla, la Máquina intentará cambiar la narrativa de fracasos que lo rodea y remontar una desventaja de 2-1 ante Toluca para acceder a las semifinales del torneo Clausura mexicano. Por Carlos Rodríguez. 609 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT ESPAÑA-LIGA PANORAMA

BARCELONA - El Atlético de Madrid tendrá el domingo la oportunidad de asegurar su primer título de la Liga de España en siete años con un poco de ayuda de sus acérrimos rivales locales. El Atlético mantiene una ventaja de dos puntos sobre el Real Madrid, campeón defensor, a dos jornadas del final de la temporada y obtendrá el título son una victoria sobre Osasuna en casa y si el Real Madrid no logra vencer al Athletic de Bilbao. Por Joseph Wilson. 550 palabras. AP Foto.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-MUS THALIA

CIUDAD DE MÉXICO - Thalía invita a una noche de fiesta intensa en “desAMORfosis”, un álbum producido por Tainy, Edgar Barrera, Maffio y Trooko, con invitados como Jhay Cortez, Myke Towers, Farina y Sofía Reyes. La cantante mexicana abrió de par en par las puertas de su corazón para este disco, sin dejar de bailar o darle un toque de mojito. Por Berenice Bautista. 858 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESP-TEL HALSTON

NUEVA YORK - Ewan McGregor está de vuelta en el set para interpretar a Obi-Wan Kenobi en una serie de “Star Wars” de Disney+, pero no olvida su papel del estrafalario diseñador de los 70 Halston en la miniserie homónima de Netflix. El actor escocés de 50 años conversa con The Associated Press sobre este trabajo. Por Leanne Italie. 1.028 palabras. AP Foto. ENVIADO.

