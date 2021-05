Lewandowski persigue el récord de Gerd Müller de 40 goles en una temporada

El polaco Robert Lewandowski. EFE/EPA/Alexander Hassenstein

Berlín, 14 may (EFE).- El polaco Robert Lewandowski tiene a su alcance el récord que tiene Gerd Müller desde 1972 de 40 goles en una temporada de la Bundesliga y está, a falta de dos jornadas, a un solo tanto de igualarlo.

Este sábado, el Bayern juega ante el Friburgo, uno de los rivales preferidos de Lewandowski y es bastante probable que el récord que durante años se creyó casi imposible de alcanzar se iguale o incluso sea superado.

"En realidad nadie pensó nunca que se pudiera batir el récord de 40 goles aunque los medios especulasen al respecto", dijo el ex delantero Roy Makaay en declaraciones que recoge la página web del Bayern como parte de una serie dedicada a la inminencia de la caída de esa marca histórica

El propio Makaay, como lo recuerda, fue objeto de esas especulaciones, como lo recuerda, cuando marcó seis goles en las tres primeras jornadas de la temporada 2005/2006. Al final se quedó por debajo de los 20 goles.

Otra leyenda del Bayern, Giovani Elber, señala en la misma serie que es imposible definir lo que es un gol típico de Lewandowski porque el polaco hace goles de todo tipo.

"Se mueve bien en el juego de combinación, marca desde dentro y desde fuera del área, remata bien con las dos piernas y de cabeza", dijo Elber.

Paul Breitner, compañero de Gerd Müller el año del récord, considera incluso que Lewandowski no solo puede alcanzar los 40 goles en una temporada, lo que da por descontado sino apunta también otra marca.

"Para mi es claro que Lewandowski alcanzará el récord de los 40 goles de Gerd Müller en esta temporada. Tiene una calidad gigante y un hambre que en cinco décadas solo había visto en Gerd que nunca se daba por satisfecho y hubiera querido marcar diez goles por partido", dijo Breitner.

"Si Lewandowski sigue jugando tres años para el Bayern y lo respetan las lesiones también caerá el récord de 365 goles en la carrera de la Bundesliga de Gerd Müller", agregó.

Sin duda, ese último objetivo es más ambicioso pues a Lewandowski todavía le faltan 90 goles para alcanzarlo lo que implicaría seguir marcando 30 goles por temporada.

La temporada actual es la tercera en la que Lewandowski llega a los 30 goles. Antes lo que había conseguido en 2016, con 30 exactos, y en 2020, con 34.