La temporada ciclónica en el Atlántico será activa pero menos intensa que en 2020

Miami, 14 may (EFE).- La temporada de huracanes en el Atlántico, que comenzará oficialmente el 1 de junio, será menos intensa que la de 2020, que rompió récords históricos con 30 tormentas con nombre, pero más activa de lo normal, dijo este viernes a Efe María Torres, meteoróloga del Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU.

"Va a ser activa, más activa de lo normal, pero no tan parecida a la de 2020", resaltó Torres, quien recordó que se sigue en un ciclo de mayor actividad ciclónica y de condiciones favorables para la formación de tormentas.

Entre los factores favorables para la generación de ciclones mencionó la cálida temperatura de la superficie marina en estos momentos, un importante combustible para su funcionamiento, así como la previsible formación del fenómeno meteorológico de "La Niña" en el Pacífico.

"Las aguas del Atlántico están calientes y fluye energía hacia el sistema; además, estamos saliendo del fenómeno de 'El Niño' en el Pacífico, que inhibe la creación de huracanes en el Atlántico.

Con la entrada de "La Niña" se pronostica que "los vientos a nivel más alto no serán tan fuertes y no inhibirán la formación de tormentas" en la cuenca atlántica, precisó la meteoróloga.

Torres indicó que la próxima semana el NHC tendrá listo el pronóstico general ciclónico para 2021 de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés), con el número de tormentas y huracanes, pero que "lo más importante" es que la población "se prepare" con antelación frente la capacidad de destrucción de los huracanes y las tormentas.

"Una sola tormenta puede hacer un daño catastrófico", avisó, para instar a la población a que "estén pendientes de las actualizaciones" diarias que lleva a cabo el NHC en el seguimiento de la actividad ciclónica.

Resaltó también la vulnerabilidad de la península de Florida, con sus costas expuestas a la amenaza de huracanes que pueden causar estragos y cuantiosos daños.

En cualquier caso, la experta indicó que esta temporada ciclónica "no va a ser como la de 2020, histórica, con 30 tormentas con nombre".

2020, EL AÑO DE TODOS LOS RÉCORDS

Y es que la temporada 2020 se preveía muy activa, pero la realidad superó todas las previsiones con ese nivel extremo de actividad.

De hecho, los meteorólogos tuvieron que recurrir al alfabeto griego tras agotar la lista de 21 nombres programados, algo que solo había pasado una vez anteriormente.

El año 2020 se cerró además con el segundo número más alto registrado de huracanes (13), 6 de ellos de categoría mayor (3,4 y 5 en la escala de intensidad de Saffir-Simpson) y el aterrizaje en la costa estadounidense de 12 tormentas, otro récord.

Un gran número de tormentas registradas en 2020 se formaron en aguas del Caribe o en el Golfo de México, por eso 9 de las 12 tormentas que tocaron tierra en suelo continental estadounidense lo hicieron en los estados del Golfo.

Así, el estado de Louisiana, por ejemplo, sufrió el impacto de 5 tormentas, números de los que no se tienen registros previos.

La temporada de huracanes de 2021 en el Atlántico será la primera que refleje el nuevo promedio de actividad ciclónica en esta cuenca.

De esta forma, el promedio actualizado de una temporada de huracanes en el Atlántico, que toma en cuenta el periodo de 30 años comprendido entre 1991 y 2020, aumentó hasta 14 tormentas con nombre y 7 huracanes.

El anterior promedio de actividad, basado en los registros acumulados entre los años 1981 y 2010, era de 12 tormentas con nombre y 6 huracanes, indicó la NOAA.