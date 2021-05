La reacción de Rocío Flores a las duras palabras de su madre, Rocío Carrasco, contra Olga Moreno

05/05/2021 Rocío Flore. MADRID, 14 (CHANCE) Intentando mantenerse al margen de las durísimas declaraciones que su madre, Rocío Carrasco, ha hecho en el último episodio de su serie documental acerca de cómo perdió la relación con su hijo David después de que el pequeño cambiase su carácter tras la marcha de su hermana de casa, Rocío Flores continúa con su día a día y muy seria confiesa que "no he visto" el capítulo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Intentando mantenerse al margen de las durísimas declaraciones que su madre, Rocío Carrasco, ha hecho en el último episodio de su serie documental acerca de cómo perdió la relación con su hijo David después de que el pequeño cambiase su carácter tras la marcha de su hermana de casa, Rocío Flores continúa con su día a día y muy seria confiesa que "no he visto" el capítulo.



Así, si hace una semana confesaba que estaba viendo la docuserie y el desgarrador retrato que su madre ha hecho de ella - confesando el maltrato al que la sometió, describiéndola como una víctima que se había convertido en verdugo, una niña a la que había parido pero que no tenía nada de ella o la semilla del mal, entre otros durísimos calificativos - ahora Rocío ha tomado la determinación de no ver lo que su progenitora ha contado sobre su relación con su hijo David.



Muy unida a su hermano, Ro asegura que "no he visto nada" dejando en el aire si tomará medidas legales por las cosas que se están contando en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva' y sin aclarar por qué se reunió con su abogado en Madrid durante varias horas.



Con una mirada de extrañeza, Rocío reacciona a las declaraciones de su madre sobre Olga, a la que Rocío Carrasco ha acusado de manipular a David, de ser cómplice de Antonio David y de ir de madre coraje cuando no es así pero, conteniéndose, confiesa que "no tengo nada que decir". Una respuesta esperada en la hija de Antonio David Flores que, a pesar de estar viviendo el momento más complicado de su vida, continúa sin responder a los duros ataques que ha recibido en las últimas semanas.