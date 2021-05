La inflación sube al 2,2 % en España, la más alta desde hace dos años y medio

Vista de un puesto de verduras en Palas de Rei (Lugo). EFE/Eliseo Trigo/Archivo

Madrid, 14 may (EFE).- La inflación alcanzó en España el 2,2 por ciento en abril, la tasa más alta en el país desde octubre de 2018, según datos oficiales publicados este viernes.

El índice de precios de consumo (IPC) del pasado abril fue nueve décimas más que en marzo, principalmente por el coste de la energía, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE) del país.

El INE señala que el repunte de la inflación está relacionado con la subida de la tasa del grupo de vivienda, que se situó en un 10 por ciento, ante el encarecimiento de la electricidad y el menor abaratamiento del gasóleo para calefacción.

Además, la estabilidad de los precios de carburantes, que en 2020 se hundieron en pleno confinamiento por la pandemia de la covid-19, elevó la inflación del grupo de transporte al 7,4 por ciento.

En cambio, contribuyeron a moderar los precios los alimentos y bebidas no alcohólicas, el ocio y la cultura, hoteles y restaurantes, entre otros.

La inflación subyacente, que no tiene en cuenta los alimentos no elaborados ni los productos energéticos por ser los más volátiles, bajó tres décimas hasta mantenerse sin cambios, en cero, con lo que se sitúa más de dos puntos por debajo del IPC general, la mayor diferencia entre ambos índices desde agosto de 1986.

El índice de precios de consumo armonizado (IPCA), que mide la evolución con el mismo método en todos los países de la zona del euro, se situó en el 2 por ciento interanual, ocho décimas por encima del de marzo.

La previsión del Gobierno español es que la inflación en el país sea del 0,9 por ciento al término de 2021, una cifra que el Fondo Monetario Internacional eleva al 1 por ciento y al 1,4 el Banco de España, la entidad central del país.