La incidencia de la covid-19 y la presión en las ucis sigue bajando en España

Madrid, 14 may (EFE).- La incidencia del coronavirus continúa en descenso en España al situarse este viernes en 162,03 casos por cada cien mil habitantes, cuatro puntos menos que ayer.

Los últimos datos facilitados este viernes por el Ministerio español de Sanidad, indican que el total de casos por coronavirus desde que comenzó la pandemia es de 3.604.799, con 3.084 diagnosticados en el último día.

España afronta por primera vez en seis meses su primer fin de semana completo sin el paraguas del estado de alarma, situación que permite viajar entre regiones y que ha provocado atascos de tráfico en las salidas de las principales ciudades del país hacia la costa.

Una vez anulados los cierres perimetrales entre comunidades autónomas, muchos españoles hicieron hoy las maletas y se desplazaron a otra región o a municipios dentro de la misma, algo que constata el aumento de salidas por carretera desde Madrid de hasta un 42 % respecto a la semana pasada, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Si bien no hay estado de alarma, mecanismo que solo puede activar el Gobierno central, los gobiernos regionales han impuesto distintas restricciones para impedir el aumento de contagios.

Esta semana, la ministra española de de Sanidad, Carolina Darias, mostró su preocupación por las aglomeraciones como las que se produjeron el pasado fin de semana, cuando cientos de personas se reunieron por la noche en distintas ciudades españolas para celebrar el fin del estado de alarma, e insistió en la responsabilidad ciudadana.

Y aunque la situación ha mejorado y la campaña de vacunación avanza, la premisa es mantener la prevención y ser muy estricto en las medidas de seguridad.

Sobre este mismo asunto, este viernes, el presidente de Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, recordó que "el virus sigue circulando entre nosotros", por lo que insistió en su mensaje de "no bajar la guardia" aunque España se dirija "en línea recta hacia la inmunidad de grupo".