La Fura dels Baus inaugura el festival de teatro en Moscú con "La Creación"

Carlus Padrissa, director de la Fura dels Baus, durante la rueda de prensa inaugural del Festival Internacional de Teatros Chéjov de Moscú este viernes, en el que participa la compañía española 'La Fura dels Baus'.- EFE/ Anush Janbabian

Moscú, 14 may. (EFE).- La Fura dels Baus inaugura hoy el Festival Internacional de Teatro Chéjov de Moscú con "La Creación", una puesta en escena de la homónima obra del austríaco Joseph Hyden, que se presenta en la capital rusa por primera vez después de cosechar buenas críticas en distintos países del mundo.

"Aquí en Rusia va a sonar mejor que nunca", dijo el director de la compañía española, Carlus Padrissa, en una rueda de prensa previa a la presentación del espectáculo que tendrá lugar en la sala de conciertos Zariadie, a pocos metros del Kremlin.

"La Creación", recordó Padrissa, ya ha recorrido una serie de países desde su estreno en 2007 y fue portada del diario New York Times en 2018.

Padrissa tuvo palabras de agradecimiento para los organizadores del festival y también para cerca de un centenar de artistas locales con los que trabajará la Fura durante el montaje de su espectáculo inmersivo.

"Venimos aquí quince personas con los brazos abiertos para colaborar con los artistas que son de aquí. Empezando por el coro (…) Es el mejor coro que nunca hemos tenido", aseguró.

En este sentido, opinó que la esencia del Festival de Chéjov consiste precisamente en la capacidad del arte para tender puentes entre distintas culturas y distintos pueblos.

A su vez, el director de orquesta Javier Ulises Illán agradeció el compromiso de Rusia con la cultura, algo que adquiere especial valor en tiempos de coronavirus.

También coincidió con Padrissa en la alta valoración de los artistas rusos que colaboran con la Fura durante la presente puesta en escena de "La Creación".

"Estamos ante dos formaciones – tanto el coro, como la orquesta – con unas dotes artísticas al más alto nivel mundial sin duda", aseveró, y recordó la gran aceptación que tuvo "La Creación" de Hyden en este país cuando inauguró en 1804 la Sociedad Filarmónica de San Petersburgo.

El director general del festival ruso, Valeri Shadrin, reconoció que muchos participantes extranjeros no pueden acudir al evento debido a las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia, pero afirmó que el público local está deseoso de ver las actuaciones de esta XV edición.

"Las entradas para 'La Creación' y los espectáculos de (la bailaora española) Patricia Guerrero están agotadas", dijo, y agregó que debido a las normas sanitarias del momento solo se podrá ocupar el 50 % del aforo.

Esta no es la primera vez que La Fura llega a Rusia, pues en 2018 la compañía sorprendió al público moscovita con su singular versión de "Afrodita y el juicio de París", que también tuvo lugar en el marco de la participación en el Festival de Chéjov.