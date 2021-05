La causa contra Kevin Spacey puede desestimarse por no identificarse el denunciante

El actor estadounidense Kevin Spacey durante uno de los juicios. EFE/ Nicole Harnishfeger **POOL**/Archivo

Nueva York, 14 may (EFE).- La demanda civil contra el actor Kevin Spacey que le acusa de haber agredido sexualmente a un adolescente en la década de los ochenta puede desestimarse después de que los abogados del denunciante comunicaran al juez este jueves que no ha querido identificarse.

Según informa la CNN, un juez federal dictaminó la semana pasada que la presunta víctima de la agresión, identificado en documentos judiciales como C.D., quien alega que Spacey lo agredió sexualmente cuando tenía 14 años, debe revelar su identidad públicamente.

El juez Lewis A. Kaplan determinó que el público tiene un interés legítimo en conocer la identidad del hombre, y señaló en este caso "que el interés se magnifica porque C.D. ha hecho sus acusaciones contra una figura pública".

Sin embargo, los abogados de la víctima presentaron una carta el jueves ante el tribunal informando al juez de la decisión de su cliente y pidieron el sobreseimiento del caso en lo que respecta a C.D.

"Como le habíamos informado previamente a la Corte, C.D. cree que no podrá resistir el escrutinio y la intrusión en su vida si se revela su identidad en este asunto", escribieron los abogados Richard M. Steigman y Peter J. Saghir.

"De hecho, incluso la propia decisión de este Tribunal sobre este tema ha provocado múltiples informes de noticias en todos los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional. La repentina atención no deseada que provocará la revelación de su identidad es simplemente demasiado para él", precisaron los letrados.

El actor Anthony Rapp, quien se unió a C.D. en esta demanda civil contra Spacey, alega que el actor le hizo insinuaciones sexuales no deseadas cuando tenía 14 años, según la denuncia. El incidente supuestamente ocurrió en la casa del actor en 1986.

Los abogados también escribieron que pretenden pedir que C.D. sea eliminado del caso existente junto a Rapp y detener la tramitación de esta demanda mientras apelan.

En 2017, Spacey se disculpó por lo que dijo que "habría sido un comportamiento ebrio profundamente inapropiado", después de que Rapp hiciera las acusaciones, pero dijo: "honestamente, no recuerdo el encuentro".

Ganador de dos Óscar por su trabajo en las películas "The Usual Suspects" (1995) y "American Beauty" (1999) y considerado como uno de los mejores intérpretes de su generación, Spacey vio cómo su carrera se derrumbó tras las numerosas acusaciones de agresión sexual en su contra y que salieron a la luz gracias al impulso del movimiento #MeToo.