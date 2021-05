La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, da positivo por coronavirus

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

Bogotá, 14 may (EFE).- La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó este viernes que dio positivo en una prueba PCR de coronavirus, aunque se encuentra con síntomas leves y permanecerá en reposo por recomendación médica.

"Después de muchos cuidados, de más de un año, finalmente me ha dado covid. Los médicos me han informado que tengo una prueba PCR positiva y aunque todos mis signos vitales están afortunadamente bien, solo tengo un poquito de malestar y mucho cansancio", confirmó a través de un video publicado en sus redes sociales.

Por instrucción de los profesionales de la salud que la atendieron, la mandataria local deberá permanecer en reposo y en aislamiento, y temporalmente el secretario de Salud, Alejandro Gómez, asumirá sus funciones en la Alcaldía.

"Aunque yo me siento bien y voy a estar pendiente de todo, también por responsabilidad y precaución, nunca se sabe que pueda pasar, va a estar encargado de la Alcaldía por estos días Alejandro Gómez, el secretario de salud de Bogotá", aseguró.

Bogotá, la ciudad más afectada del país por la pandemia, atraviesa una situación crítica por el aumento de los contagios y fallecimientos diarios que tienen al borde del colapso su red hospitalaria.

Según han informado las autoridades, la capital colombiana ya está viendo los efectos de 17 días de aglomeraciones en las calles por las multitudinarias protestas contra el Gobierno nacional, una de las peores crisis sociales y políticas del país.

"Quiero reiterarle mi llamado al Gobierno nacional y al Comité de Paro a que sin más dilaciones establezcan una mesa de concertación nacional, es necesario pasar a la construcción de confianza, a una reglas claras, a un método claro de concertación social y económica", pidió López.

Colombia acumula 3.067.879 contagiados y 79.760 muertos, y vive desde hace varias semanas la peor crisis sanitaria por la tercera ola de la pandemia.

"Le hago un llamado nuevamente a todos al cuidado, le ruego al Comité de Paro y al Gobierno nacional que no dilaten más esa mesa", insistió.

Bogotá sumó ayer, según el informe del Ministerio de Salud, 7.742 nuevos contagios y 131 fallecidos, el segundo reporte más alto de infecciones y muertes desde el inicio de la pandemia, por lo que la alcaldesa afirmó que "ya no sé que más decir, advertir, rogar, suplicar".