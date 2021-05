Kylie 🤍 arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

Kylie ūü§ć (@kyliejenner) public√≥ en las √ļltimas horas varias publicaciones en su perfil de Instagramque est√°n dando mucho de lo que hablar. Los 5 posteos de historias y fotograf√≠as, alcanzaron m√°s de 29.258.453 de interacciones entre sus followers.

Los posts m√°s relevantes son:





i love being your mommy ūü§ć





ūüíöūüß°





oh you wanna know where i’m at?





the sweetest love ūü§ć





my makeup melting cleanser is finallllyyy here launching May 11th ūü§ć i can‚Äôt wait for you guys to try this new formula that dissolves even the toughest makeup while still leaving your face feeling hydrated! removing all your makeup before bed is obviously really important and this makes it so easy. i‚Äôve become obsessed with double cleansing‚ú® @kylieskin

Kylie Kristen Jenner (Los √Āngeles, 10 de agosto de 1997) es la sexta hija de la ex atleta y medallista ol√≠mpica Caitlyn Jenner y de la empresaria y representante de sus hijos, Kris Jenner.

Kylie Empez√≥ a aparecer en los medios desde los 10 a√Īos, con el programa de televisi√≥n Keeping Up with the Kardashians estrenado desde octubre de 2007 y que terminar√° en 2021.

Kylie es todo un referente en moda y estilo, una cualidad que ha sabido aprovechar para crear una empresa de cosméticos o lanzar distintas colecciones de ropa. De hecho, en 2015, Kylie lanzó su línea Kylie Cosmetics que empezó vendiendo lápices de labios y que en la actualidad produce sombras de ojos, iluminadores, rubores y bronceadores, entre otros productos de maquillaje.

En mayo de 2019 lanzó Kylie Skin, una línea de cuidado de la piel. La marca recibió algunas críticas antes de salir a la venta debido al tipo de empaquetamiento que eligió para los productos.

Adem√°s, en 2019 fue la influencer mejor pagada por cada publicaci√≥n patrocinada en Instagram. Jenner, con un patrimonio neto de 900 millones‚Äč de d√≥lares se convirti√≥, seg√ļn la revista Forbes en 2019, en ¬ęla milmillonaria m√°s joven de la historia a los 21 a√Īos de edad¬Ľ. Sin embargo, la revista acab√≥ eliminando de su famosa lista de multimillonarios a la estrella de televisi√≥n y emprendedora estadounidense Kylie Jenner por inflar el valor de su negocio de cosm√©ticos el viernes 29 de mayo de 2020.