Julen niega que haya tenido nada con Sandra Pica

14/05/2021



MADRID, 14 (CHANCE)



Mucho se ha hablado estos días de la razón por la que Sandra Pica ha viajado hasta Honduras para dejar a Tom Brusse y es que aunque muchos seguidores hayan rumoreado sobre una posible deslealtad entre la exconcursante de 'La casa fuerte' con Julen... algo que la madre de la joven y ella misma han negado estos días en los platós de televisión rotundamente.



Hoy, Kike Calleja ha podido hablar con Julen para las cámaras de 'Sálvame Diario' y lo cierto es que el joven ha asegurado que no ha tenido nada con Sandra, simplemente son amigos y han coincidido en su casa en una ocasión por un tercero... pero ¡atención! porque el extronista de 'MYHYV' ha confesado que se están conociendo.



Aunque Julen ha guardado silencio durante todos estos días, hoy ha decidido romper su silencio porque no entiende cómo se ha originado este revuelo acerca de su relación con Sandra cuando ellos no han tenido nada. Lo mismo ha dicho la madre de la joven durante ayer y hoy en los platós de televisión.



De esta manera queda claro que ambos no han tenido nada, al menos es la versión que los dos han mostrado en televisión, y que por el momento no tienen intención de emprender una relación sentimental... pero sin embargo, todo puede pasar.