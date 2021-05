Jordan Spieth y J.J. Spaun comparten el liderato del AT&T Byron Nelson, con un golpe de ventaja

Mckinney (United States), 13/05/2021.- Jordan Spieth of the US watches his second shot on the eighteenth hole during the first round of the AT&T Byron Nelson golf tournament at TPC Craig Ranch in McKinney, Texas, USA, 13 May 2021. The tournament is being played 13 May through 16 May. (Jordania, Estados Unidos) EFE/EPA/TANNEN MAURY

McKinney (Texas, EE.UU.), 13 may (EFE).- Los estadounidenses Jordan Spieth y J.J. Spaun entregaron sendas tarjetas de 63 golpes (-9) al completar la primera ronda del torneo AT&T Byron Nelson, del PGA Tour, y compartieron el primer lugar de la clasificación con un impacto de ventaja sobre cuatro jugadores que tuvieron registro de 64 (-8), encabezados por el español Rafael Cabrera.

Spieth estuvo perfecto con un eagle, el que logró en el hoyo 18, después que ya había hecho siete birdies a través de los 17 anteriores.

Mientras que Spaun también estuvo perfecto y no consiguió un eagle como Spieth, pero si cerró los dos últimos hoyos con sendos birdies al tener un gran dominio con el putt desde el green.

Al igual que Spieth y Spaun, otros muchos tuvieron pocos problemas con el recorrido a través del TPC Craig Ranch, al norte de Dallas.

Cabrera fue uno de esos jugadores que destacó, a pesar que comenzó el recorrido con un bogey, pero luego no tuvo problemas con sus golpes tanto largos como cortos, e hizo su mejor recorrido en lo que va de la nueva temporada.

El jugador español acabó con nueve birdies después de conseguir cuatro consecutivos desde el hoyo 10 al 13.

Su compatriota Sergio García también tuvo un buen recorrido al entregar tarjeta firmada de 65 golpes (-7), los mismos que tuvo el veterano venezolano Jhonathan Vegas, que fue el latinoamericano mejor clasificado, ambos en el séptimo puesto.

El colombiano Sebastián Muñoz tuvo un registro de 66 golpes (-6) después de hacer dos eagles, cuatro birdies y dos bogeys, incluido el del primer hoyo, que dejaron en el decimonoveno puesto.

El mexicano Carlos Ortiz entregó tarjeta firmada de 67 golpes (-5) para compartir el trigésimo cuarto puesto, compartido con otros 19 jugadores.

El español Jon Rahm, aunque entregó tarjeta firmada de 68 golpes (-4), mostró que todavía no su mejor toque con el putt desde el green, pero se colocó en el puesto 54 con todas las opciones de hacer el corte en la jornada del viernes.

Al igual que el argentino Nelson Ledesma, que tuvo el mismo registro que Rahm.

El puertorriqueño Rafael Campos acabó el recorrido con registro de 69 (-3) para estar en el puesto 77, por encima del argentino Fabián Gómez que entregó tarjeta firmada de 70 (-2), ambos también con opciones de luchar por estar en la competición del fin de semana.