Japón amplía el estado de emergencia a diez semanas de los Juegos

Tokio, 14 Mayo 2021 (AFP) - Las autoridades japonesas ampliaron el estado de emergencia ya en vigor por la pandemia de coronavirus en seis departamentos del país a otras tres regiones, debido a un aumento de los contagios, cuando faltan diez semanas para el inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio."Hemos decidido añadir los departamentos de Hokkaido, Okayama e Hiroshima a los que ya están en estado de emergencia" hasta el 31 de mayo, dijo el primer ministro Yoshihide Suga. - Restricciones más leves - En esos tres departamentos, "la población es relativamente importante y el número de casos de covid-19 aumenta rápidamente", agregó.Es la tercera vez en poco más de un año que Japón activa el estado de emergencia, aunque las restricciones que este conlleva son más leves que los confinamientos instaurados en otras partes del mundo.Principalmente, la medida consiste en restringir la actividad de algunos comercios físicos y en el cierre de bares y restaurantes donde se sirve alcohol, so pena de una multa. También cerraron algunos grandes almacenes y cines.Además, se extenderá otro abanico de medidas -de un nivel inferior al estado de emergencia- a dos departamentos más, con lo que estas regirán en 10 departamentos en total, de los 47 que tiene el país.En términos relativos, Japón no se ha visto tan afectado por la pandemia como otros países. Allí, el covid-19 ha causado oficialmente algo más de 11.000 muertos (población de unos 126 millones) desde principios de 2020, aunque los expertos advierten que el sistema hospitalario está bajo una fuerte presión.Por otro lado, la campaña de vacunación avanza muy lentamente en comparación con otros países industrializados. De momento, solo se ha aprobado el uso del inmunizante de Pfizer/BioNTech, y apenas un 1% de la población fue vacunada.Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio (23 de julio - 8 de agosto) aseguran no obstante que estos podrán celebrarse con "total seguridad" gracias a unos estrictos protocolos sanitarios, a la vacunación de un gran número de participantes y al éxito de las pruebas realizadas hace poco en la capital japonesa.El Comité Olímpico Internacional (COI) recalcó el miércoles que está "plenamente concentrado en la fase final de la puesta a punto" de los Juegos, a pesar de las "especulaciones" y de la oposición de una mayoría de los japoneses a que estos tengan lugar, según todos los sondeos. - Petición ciudadana - El viernes, las autoridades locales de Tokio recibieron una petición en la que se reclama la anulación de los Juegos, que recabó más de 350.000 firmas.Estos ciudadanos firmaron una petición en línea titulada "Anulen los Juegos Olímpicos de Tokio para proteger nuestras vidas", lanzada a principios de mayo por Kenji Utsunomiya, abogado y excandidato al puesto de gobernador de Tokio.La cantidad de firmas que se han sumando a la iniciativa en un plazo tan corto "refleja la opinión del público", dijo a la prensa, recordando que los sondeos que se llevan haciendo desde el año pasado muestran que entre 60 y 70% de la población se opone a la celebración de estos juegos en julio y agosto."Esta vez, la cuestión es saber a qué damos prioridad, a la vida o a una ceremonia y un evento llamado Juegos Olímpicos", afirmó Utsunomiya.Con la petición, pidió a la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, instar al COI a la anulación de los juegos. "El COI tiene el derecho de tomar la decisión de anular o no los juegos, pero Tokio, como ciudad anfitriona, tendría que pedir insistentemente al COI que anule los Juegos", declaró.En una entrevista con la AFP, el presidente del Comité Internacional Paralímpico (CIP), Andrew Parsons, señaló que comprende la "cólera" en la población japonesa pero calificó de "ínfimos" los riesgos de propagación del virus por parte de los deportistas.