Irlanda.- Un ataque informático interrumpe las bases de datos del sistema sanitario irlandés

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Servicio de Sanidad de Irlanda ha confirmado un "un importante ataque informático" a través de un programa de ransomware --cuya anulación exige una recompensa de algún tipo-- que ha llevado a las autoridades a suspender parcialmente todos sus servicios informáticos, en particular sus sistemas de transmisión de archivos y bases de datos.



La decisión, apunta el comunicado recogido por el 'Irish Times', se ha tomado por "precaución" y con objeto de proteger los sistemas no afectados y "permitir a las autoridades que evalúen la situación con las compañías de seguridad".



No obstante, las autoridades sanitarias irlandesas esperan ciertas interrupciones de algunos servicios en los hospitales del país a la espera de recibir aclaraciones en las próximas horas, según ha informado el director ejecutivo de la Sanidad irlandesa, Paul Reid, que ha descrito el ataque como una "operación internacional".



"Nos enteramos del ataque esta pasada noche. Iba dirigido contra los centros de bases de datos, en los servidores centrales. No ha sido un ataque tradicional y fue ejecutado por individuos", ha indicado a cadena RTE.



Reid ha indicado que hasta ahora no se ha producido ninguna demanda de rescate. "Lo principal es contener esta crisis, y en esa fase estamos", ha añadido, antes de pedir al público que mantenga todas las citas previstas a este viernes "a menos que las autoridades se pongan en contacto con ellos".



De momento, el ataque no ha afectado ni a los equipos ni a la infraestructura propia de los hospitales, y el sistema de vacunaciones funciona con normalidad, como también el servicio de ambulancias.



Sí que se tiene constancia de ciertos errores en sistemas de radiología, lo que podría tener impacto en las citas de algunos pacientes de cáncer que esperaban los resultados de los análisis, así como interrupciones en los servicios de neonatología y obstetricia de dos hospitales de Dublín, en especial el de Rotunda, cuyas citas han sido suspendidas.